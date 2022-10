CULTURE : Les spectacles de théâtre reprennent et la saison s’annonce très belle

Le premier spectacle qui lance la nouvelle saison 2022-2023 du théâtre de la Chapelle se tiendra ce week-end dans la salle de la Baie Orientale. C’est à un invité de renom qu’a été confié le flambeau d’inauguration : Jérôme Rouger.

C’est grâce à la recommandation d’une spectatrice habituée du théâtre de la Chapelle que la directrice Audrey Duputié a convié Jérôme Rouger pour présenter son seul-en-scène intitulé « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie ». Ce mercredi 26 octobre, nous avons rencontré le comédien qui découvre Saint-Martin. Ayant pourtant suivi des études de mathématiques, c’est lors d’un festival de théâtre de rue que Jérôme, âgé d’une vingtaine d’années, a eu une révélation pour le sixième art. Il crée en 1998 la compagnie La Martingale qui porte depuis ses projets artistiques et ceux d’un musicien et d’un poète. « Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie » est sa neuvième création originale avec laquelle il tourne depuis 2014 et plus de 300 représentations jusqu’à ce jour. La trame de cette œuvre est née lors d’un festival autour de l’agriculture où l’imagination créative de Jérôme Rouger s’est collée à la thématique agricole. En 5 jours de festival, l’œuvre a évolué de façon empirique en se concentrant sur le volet inspirant de l’œuf et de la poule qui sera au cœur du spectacle joué au théâtre de la Chapelle, avec un brin de sensibilisation écologique. Le pitch : le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde les questions des droits de la poule et des conditions de vie de l’œuf. Entre notions scientifiques et propos plus discutables, cette conférence spectaculaire investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par un regard aigu et décalé des problématiques actuelles. En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger offrira un discours d’une drôlerie sans faille couplé d’une joyeuse métaphore de la condition humaine. _Vx

Représentations : vendredi 28 octobre, samedi 29 octobre et dimanche 30 octobre à 19h30

Prix d’entrée : 25€

Billetterie ouverte au théâtre tous les soirs de 18h à 19h (sauf samedi et dimanche)

Infos : 06 90 55 87 44

www.theatresxm.fr

