HALLOWEEN : Un don ou un sort  pour la cause animale

Ce lundi 31 octobre 2022 à partir de 17h, le Collectif Animaux SMX lance une collecte de fonds spéciale Halloween dans le quartier de la Baie Orientale. À votre bon cœur !

Pour fêter Halloween comme il se doit tout en œuvrant à la cause animale que l’association défend au quotidien, les représentantes du Collectif Animaux SXM accompagnées de leurs toutous déguisés pour l’occasion feront du porte-à-porte afin de récolter des fonds qui serviront à couvrir les frais de prise en charge des chiens et des chats abandonnés ou errants. Comme le chocolat est à prescrire pour les chiens, le traditionnel « trick or treat » sera quelque peu revisité mais le déguisement des boules de poils donnera le change. Toute aide est la bienvenue, vous pouvez participer à la noble cause en donnant de l’argent, des croquettes, des laisses, des colliers, des alaises (pour les cages en cas de voyage d’un animal vers sa famille d’adoption), des bonbons adaptés aux animaux vu qu’ils ne sont pas très friands de bonbons acidulés, des jeux, etc. Les filles de l’association seront reconnaissables grâce aux T-shirts d’HeliRiviera Flight Academy et à des ballons blancs à pattes de chiens marqués « Collectif Animaux SXM » ainsi que la tirelire de l’association pour récolter votre généreuse participation. Cette récolte d’Halloween est également une invitation à échanger avec ces femmes qui se démènent pour sauver les chiens cocotiers saint-martinois, que ce soit sur la cause animale à Saint-Martin ou pour en savoir plus sur le travail effectué par le Collectif Animaux SXM. Des flyers seront également mis à disposition. Aux habitant.e.s de la Baie Orientale, n’ayez donc pas peur si lundi prochain à partir de 17h, jour officiel d’Halloween, vous découvrez un chien diablotin ou fantôme sur le pas de votre porte, c’est pour la bonne cause, et il ne manquera pas de vous faire une petite léchouille de merci ! _Vx

Infos : +33 7 85 69 75 32

Facebook : Collectif Animaux SXM

collectifanimauxsxm@gmail.com

