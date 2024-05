CULTURE / La Company Ö and Co : la magie de la danse

S’il y a bien un évènement culturel à ne pas manquer ce week-end, c’est le spectacle de danse contemporaine de fin d’année de la Company Ö and Co qui se tiendra au théâtre de la Chapelle à la Baie Orientale, sur trois soirées.

Pour ce nouveau spectacle animé par une cinquantaine de danseurs, la talentueuse chorégraphe Peggy Oulerich a choisi une formule différente de l’année dernière en proposant cinq univers distincts qui tournent autour des états d’âme que nous pouvons tous traverser au cours de la vie : « Cette année, de manière générale, j’ai travaillé par ambiance musicale, je suis vraiment allée vers une version grand public pour que tout le monde s’y retrouve, que ce soit dans le style musical ou dans l’ambiance corporelle qui se dégage de chaque tableau ». Accompagnés de la troupe de danseurs adultes, les jeunes et les adolescents sous l’aile artistique de Peggy seront mis à l’honneur, prêts à prendre la relève quand les danseurs semi-professionnels ont mis leur talent à profit vers d’autres horizons : « J’ai vraiment essayé d’impliquer les jeunes danseurs dans la création de leur propre chorégraphie, en les laissant par exemple réaliser le matériel utilisé sur leur tableau, j’ai ensuite complété avec la mise en scène ». Si la réputation des spectacles de Peggy Oulerich n’est désormais plus à faire, cette touche d’originalité promet des performances uniques et chargées en émotion. Après une année d’ateliers chorégraphiques et trois mois de répétitions, le spectacle de fin d’année se veut plus léger, plus accessible, dans l’ultime but de surprendre le public. Peggy Oulerich a déjà relevé ce défi à plusieurs reprises et ce spectacle ne dérogera pas à la règle. Quatre représentations sont disponibles pour assister à ce grand moment de danse contemporaine qui fait la part belle aux jeunes talents : ce vendredi à 19h, double représentation le samedi 11 mai à 19h et 21h et le dimanche 12 mai à 19h. Ne tardez pas à réserver (voir infos), les places s’arrachent déjà… _Vx

Infos et réservations : https://www.theatresxm.fr

Billetterie du théâtre ouverte ce vendredi de 18h à 19h.

