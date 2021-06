Football EUFA EURO 2021 : Les Bleus quittent l’Euro par la petite porte !

Ce fut incroyable, extraordinaire, désespérant, aussi, et au final, les Bleus et leurs supporters n’ont plus que leurs yeux pour pleurer. La France est championne du monde en titre, elle figurait évidemment parmi les favoris de l’épreuve, mais elle a pris une sacrée claque, hier soir, et la porte avec, au terme d’un scénario de dingue face à la Suisse (3-3 a.p., 4-5 aux t.a.b.).

Donnant le bâton pour se faire battre pendant près d’une heure face à une machine parfaitement huilée, les Bleus ont à un moment tout renversé, portés par la grâce retrouvée de plusieurs de ses joueurs, avant de craquer, puis d’être emportés au terme d’une séance de tirs au but.

Kylian Mbappé a raté la dernière tentative française. Les regrets seront éternels tant ils avaient réussi à corriger une première période ratée. La Suisse défiera l’Espagne en quarts de finale samedi.

Espagne – Croatie :

l’autre match le plus fou de l’Euro !

L’Espagne s’est qualifié hier pour les quarts de finale après un scénario dingue contre la Croatie, terminé en prolongation (5-3, AP). Les Espagnols sont passés par toutes les émotions mais ont fait preuve de beaucoup de caractère pour arracher leur ticket.

Lors de la prolongation, les Espagnols ont une nouvelle fois démontré d’immenses qualités mentales et athlétiques pour repasser devant (3-3 à la fin du temps réglementaire). Deux passes décisives d’Olmo pour Morata (4-3, 100e) et Oyarazabal (103e) ont permis aux hommes de Luis Enrique de se mettre à l’abri. Et pour de bon cette fois. _AF

Les résultats :

Croatie : 3 – Espagne : 5 (AP)

France : 3 – Suisse : 3 AP (4 tab à 5)

Le programme d’aujourd’hui :

Mardi 29 juin (derniers huitièmes de finale)

Angleterre – Allemagne, à 12h sur beIN Sports, 18h sur TF1

Suède – Ukraine à 15h sur beIN Sports, 21h sur M6