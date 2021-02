Crise sanitaire : Signature du plan de relance Etat/COM en Préfecture

Le président Daniel Gibbs a signé vendredi dernier avec le préfet délégué des Iles du Nord, Serge Gouteyron la déclinaison du Plan de relance national pour le territoire de Saint-Martin.

Les trois grands axes du plan national sont les suivants :

– La transition écologique avec un budget de 30 milliards d’euros

– La compétitivité et la réindustrialisation pour un montant de 35 milliards d’euros

– La cohésion sociale et territoriale pour 35 milliards d’euros.

Localement, 141 millions d’euros sont disponibles dont 32 millions financés par la Collectivité et 108 millions par l’Etat.

Un travail de cadrage a été réalisé conjointement par les services de la collectivité et de la préfecture afin d’identifier les besoins du territoire en lien avec les forces vives.

L’amélioration du Cadre de vie, la relance économique et la cohésion sociale seront au cœur des actions et des projets qui seront retenus localement.

Un accompagnement sera mis en place pour les porteurs de projets par les deux institutions et leurs partenaires.

Ces fonds sont accessibles en mode projet. La marche à suivre pour déposer un dossier est d’ores et déjà expliquée sur le site du ministère de l’économie. Un relais local des informations et critères à remplir pour bénéficier des fonds du plan de relance, sera effectué sur les sites de la préfecture et de la collectivité.

Le président Gibbs a salué le travail transversal et l’excellente coopération entre les services de l’Etat et ceux de la Collectivité.

La stratégie élaborée, la priorité est d’accompagner tous les secteurs de l’économie éligibles aux axes définis dans le plan de relance et de permettre ainsi aux Saint-Martinois de profiter de ces budgets et de tenir bon pendant cette crise sans précédent.