Comment devenir en moins de 90 minutes une ROCK STAR

Ce samedi 29 janvier à 19h30, le musicien François Bry donnera, le temps d’un spectacle, un cours accéléré pour toutes celles et ceux qui ont toujours rêvé de devenir une star rock sans jamais oser brancher la guitare électrique ni enfiler le pantalon en cuir.

« Comment devenir une rockstar en moins de 90 minutes » est une comédie écrite et jouée par cet ancien professeur de musique impliqué dans la transmission de son savoir et de sa passion musicale aux enfants saint-martinois, dont l’humour déjanté est dorénavant la signature comme nous l’a prouvé son dernier spectacle intitulé « La Stupéfiante Histoire du Rock », joué récemment dans le même établissement et présenté maintes fois en métropole. Nul besoin d’être fin connaisseur en musique pour apprécier le talent du personnage qui manie la guitare les yeux fermés, il faut simplement aimer le quatrième art car la seule recommandation pour assister à cette formation condensée est d’être mélomane et fier de l’être. Nul besoin non plus d’avoir une expérience sur les bancs d’un conservatoire pour réaliser son rêve de devenir une rockstar, vous seront dévoilées en quatre-vingt-dix minutes toutes les ficelles nécessaires au succès planétaire qui semblait intouchable jusqu’ici. François Bry promet, comme à son habitude, une bonne dose d’autodérision, des interprétations débridées, des effets spéciaux et un vrai bonheur partagé. Les costumes seront concoctés par Nuria Sala, les lumières par Erwan Trotel et la chorégraphie par Christine Artus, le tout présenté par l’association Zebuline Production. Le public ressortira du théâtre de La Chapelle plus fort d’anecdotes sur des célébrités du rock telles que Jimi Hendrix, les Rolling Stones, John Lennon, Liliane Betencourt et bien d’autres encore. Les surprises seront aussi nombreuses que les tranches de rire. Pour plus de plaisir en toute sécurité, passe sanitaire demandé (vaccin ou test antigénique négatif de moins de 24 heures). _Vx

Billetterie ouverte au théâtre tous les soirs de 18h à 19h (sauf samedi et dimanche)

Infos : 06 90 55 87 44 – www.theatresxm.fr