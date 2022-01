MICRO-TROTTOIR : “Suite aux blocages survenus lundi et mardi entre Hope Estate et la Baie Orientale, quel est votre ressenti ? »

« Je suis hors de moi. Littéralement hors de moi. J’habite à Grand-Case et je travaille à la Baie Orientale. Je me suis retrouvée coincée pendant 40 minutes sans savoir ce qui se passait. C’était un bazar sans nom avec toutes les voitures coincées, pas moyen de faire demi-tour, personne ne savait ce qui se passait, personne ne comprenait non plus vu qu’ils s’étaient bien gardés de prévenir qui que ce soit, on se serait arrangés autrement vu que de toute façon sur cette île, c’est devenu légion de prendre la population en otage pour revendiquer quelque chose. Je suis verte de rage ! » Maryline

« Je pense que comme presque tout le monde, je suis très très énervée, je n’ai aucune idée de comment je vais pouvoir récupérer mon fils à l’école de Quartier d’Orléans et ceux qui bloquent la route n’en ont rien à faire, ils n’ont aucune empathie pour les autres, c’est leur intérêt personnel qui compte et uniquement ça. C’est hallucinant. J’essaye vraiment de prendre du recul sur les choses vu que ce n’est pas la première ni la dernière fois que ce genre de pratique se passe mais bon sang, si cette île a la propension de se relever de n’importe quelle adversité, une partie de sa population a le don de se tirer une balle dans le pied ! » Kendra

« Je n’ai pas encore très bien compris le pourquoi du comment pour être honnête avec vous. J’ai entendu dire que c’était pour une histoire de revendication de terres mais pourquoi bloquer la seule route de l’île en pleine saison touristique ? Je n’ai jamais vu ça ailleurs. C’est radical comme méthode et les forces de l’ordre n’interviennent pas, c’est vraiment étrange pour les touristes et les étrangers. Ce qui est encore plus déroutant, c’est que j’ai discuté avec plusieurs personnes qui habitent ici et qui semblent ne pas comprendre beaucoup plus que moi ! C’est quand même dingue alors que le weekend dernier avait vraiment donné l’impression que la saison touristique était bel et bien installée et en pleine montée, ça vient tout remettre en péril, c’est ridicule et tellement triste. » Sven

« Ça me désole plus qu’autre chose que certains saint-martinois pensent que leur dernier recours pour être entendu et écouté, c’est de prendre en otage les autres habitants et les touristes. Ça me peine pour mon île. Surtout qu’ici, il n’est pas question de revendication concernant le passe sanitaire, la vaccination ou même le PPRN, on parle d’appartenance de terres, d’histoires de famille, c’est privé, ça n’a rien à faire sur la place publique. C’est encore une fois les uns qui paient pour le manque de considération des autres. C’est désolant et énervant. Je suis resté coincé comme tous les autres automobilistes, surpris et frustré de voir que les blocages se répètent en toute liberté. J’ai laissé ma voiture et j’ai continué à pieds, je ne pensais même pas pouvoir passer à vrai dire. Reste à savoir si je vais réussir à repasser de l’autre côté après le boulot. » André