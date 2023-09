COMMEMORATION / Guerre d’Algérie : Saint-Martin rend hommage aux Harkis

Ce lundi 25 septembre 2023, une cérémonie d’hommage aux Harkis, aux Moghaznis, et aux personnels des diverses formations supplétives qui se sont engagés au service de la France lors de la guerre d’Algérie, entre 1954 et 1962 s’est déroulée face au Monument aux Morts dans les jardins de l’hôtel de la Collectivité.

Cette cérémonie a eu lieu en présence du préfet délégué des Iles du Nord, Vincent Berton, du vice-président de la COM, Alain Richardson, du lieutenant-colonel Maxime Wintzer-Wehekind, commandant de la compagnie de gendarmerie de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, du directeur de la police territoriale, Thierry Verres, de l’association des Anciens Combattants de Saint-Martin et des autorités civiles et militaires.

La journée du 25 septembre a été instituée en reconnaissance des sacrifices consentis et des sévices subis par les Harkis, Moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie, entre 1954 et 1962. _AF

