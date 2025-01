CARNAVAL : Le programme de l’édition 2025 enfin dévoilé !

C’est officiel : le programme tant attendu du Carnaval 2025 de Saint-Martin a été présenté mardi dernier. Malgré les défis, l’île se prépare à vibrer au rythme de sa culture et de son héritage. Cette saison promet d’être mémorable, mêlant pré-événements festifs et moments phares d’une tradition profondément ancrée.

Les pré-événements : l’échauffement du Carnaval

Les festivités débuteront dès le 7 février avec Get Fit 2 Fête à Quartier d’Orléans, invitant les participants à se préparer physiquement tout en s’amusant. Suivent des rendez-vous variés, comme le Barventure à Grand-Case le 8 février, ou encore les traditionnelles Parades des Tambours les 9 et 16 février, à Quartier d’Orléans et Sandy Ground. Marigot accueillera l’édition DJ du Barventure le 15 février pour un mélange de rythmes électrisants. Ces événements préparent le terrain pour une saison carnavalesque exceptionnelle.

Les événements officiels : le cœur des festivités carnavalesques

Le coup d’envoi officiel sera donné le 21 février avec la finale de Get Fit 2 Fête à Marigot. Le lendemain, le Carnaval Culturanza marquera le lancement des festivités principales, suivi par la Grande Parade des enfants le 23 février. Les temps forts incluent le légendaire Jouvert Morning dès l’aube du 1er mars et la Grande Parade traditionnelle le 2 mars, véritable explosion de couleurs et de créativité. La fête du Mardi Gras le 4 mars, avec son défilé à 13h, promet d’être un moment inoubliable, avant de conclure avec le Déboulé Noir et Blanc le 5 mars.

Le Carnaval 2025 de Saint-Martin s’annonce comme une expérience vibrante où tradition et modernité se rejoignent. L’occasion parfaite de se retrouver, de célébrer et de montrer au monde que, malgré tout, la culture triomphe toujours. We culture, we fête! _Vx

