BONNE ANNÉE 2024 : Mémorables festivités du Nouvel An à Marigot

Des milliers de personnes se sont retrouvées sur le front de mer de Marigot ce lundi 1er janvier pour profiter des festivités organisées par la Collectivité. Pour inaugurer cette nouvelle année, l’ambiance était tout simplement magique.

Dans la continuité de l’organisation mise en place pour le Village de Noël 2023 qui se déroulait du 21 au 23 décembre derniers, la grande scène du Peace Concert du 1er janvier 2024 donnait sur la place du marché, autour du kiosque, pour un retour à une ambiance traditionnelle et conviviale. Des centaines de personnes, adultes et enfants, se sont installées sur les marches pour profiter du spectacle organisé en partenariat avec Kalaboom Event. Pour marquer le coup, la Collectivité a décidé de proposer un dresscode « Tous en blanc » pour célébrer la nouvelle année, et le public a répondu en nombre.

Les petits et les grands ont revêtu leurs plus jolis vêtements blancs, renforçant l’unité typique de Saint-Martin, avec un lâcher de ballons blancs au cours de la soirée. Les festivités sur le front de mer de Marigot ont débuté vers 16h mais le pic de fréquentation fut atteint vers 20h30, à l’approche du feu d’artifice. La première explosion de lumières dans le ciel de Marigot a eu lieu à 21h20. Fidèle à sa réputation majestueuse, le spectacle a duré plus de 9 minutes avec des cris de joie qui résonnaient dans la capitale de Saint-Martin. Le final, toujours aussi exceptionnel, avait prévu une surprise de taille pour le public : des feux d’artifice tirés sur le côté pour encore plus de sensationnel. La stupéfaction et l’émerveillement étaient bel et bien au rendez-vous. La foule s’est ensuite recentrée vers la place du marché pour profiter du Peace Concert qui offrait des performances musicales de nombreux artistes de talent: Magics, Natisha Hanson, Shawn Wilkinson, Roxsy, Kenyons Baly, Malaïka Maxwell, Mirougia Richardson, Essynce, Shawn J, Compagnie O & co et Paul Emmanuel Musical School. Les food trucks et les animations pour les enfants prévus aux abords n’ont pas désempli jusqu’en bout de soirée.

Les Vœux du président Mussington

Louis Mussington, président de la Collectivité, a profité de ce 1er janvier 2024 pour faire part de ses vœux dont voici quelques extraits : « Commençons la nouvelle année dans un esprit d’unité, que notre priorité soit de travailler ensemble pour construire un Saint-Martin meilleur pour tous ». D’un point de vue économique, Louis Mussington déclare que « nous abordons l’année 2024 avec un optimisme renouvelé quant aux perspectives de notre croissance économique. (…) Au final, ce qui importe le plus, ce que nous ayons réussi à redonner de la croissance à l’économie et que nous ayons encouragé de nouveaux investissements récents ». Côté perspectives 2024, le président de la Collectivité ajoute que « tout au long de l’année 2024, en tant que gouvernement, nous continuerons d’accorder la priorité à la santé et à la sécurité de nos concitoyens. Assurer la stabilité économique et financière de Saint-Martin restera un objectif important et constant de cette mandature ». Sur le dossier du logement, cher à la population, Louis Mussington compte « bientôt partager avec vous quelques annonces intéressantes au sujet de notre plan de développement du logement, surtout en ce qui concerne le logement à coût modéré en faveur du plus grand nombre et vraisemblablement, la mise à disposition de parcelles pour la construction de maisons individuelles. (…) Je suis optimiste quant à l’avenir, parce que je sais pouvoir compter sur la coopération, les conseils et les actes de bonne volonté de tant de citoyens et de groupes de la société civile. Je crois sincèrement à la débrouillardise et à la résilience des Saint-Martinois ». Avant de conclure sur les paroles du poète Rudyard Kipling, Louis Mussington a tenu à rappeler que « le moment est venu de nous unir et de renouveler notre confiance les uns envers les autres alors que nous œuvrons ensemble pour un avenir meilleur ». Merveilleuse année 2024 à toutes et tous, qu’elle vous apporte santé, bonheur et prospérité. _Vx

