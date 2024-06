Beryl devrait devenir un ouragan majeur dangereux avant d’atteindre les îles du vent. Iles du Nord épargnées

Beryl devrait devenir un ouragan majeur dangereux avant d’atteindre les îles du vent (windward islands) … des veilles cycloniques sont en cours

Avis de tempête tropicale Beryl numéro 4

NWS national hurricane center miami FL AL022024

1100 am Atlantic time samedi 29 juin 2024

…BERYL DEVRAIT DEVENIR UN OURAGAN MAJEUR DANGEREUX AVANT D’ATTEINDRE LES ILES AU VENT (WINDWARD ISLANDS)

…DES VEILLES CYCLONIQUES SONT ÉMISES…

RESUME DE 1100 AM AST…1500 UTC…INFORMATION

LOCALISATION…10.0N 47.8W

ENVIRON 820 MI…1320 KM ESE DE LA BARBADE

VENTS MAXIMUMS SOUTENUS…65 MPH…100 KM/H

MOUVEMENT ACTUEL…OUEST OU 275 DEGRES A 23 MPH…37 KM/H

PRESSION CENTRALE MINIMALE…998 MB…29.47 POUCES

ALERTES ET AVERTISSEMENTS

CHANGEMENTS AVEC CET AVIS :

Le gouvernement français a émis une veille tempête tropicale pour la Martinique.

Le gouvernement de Sainte-Lucie a émis une veille ouragan pour l’île.

Le gouvernement de la Barbade a émis une veille ouragan pour Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Le gouvernement de Trinité-et-Tobago a émis une veille d’ouragan pour la Grenade et une veille de tempête tropicale pour Tobago.



RÉSUMÉ DES VEILLES ET DES AVERTISSEMENTS EN VIGUEUR :

Une veille ouragan est en vigueur pour…

* Barbade

* Sainte-Lucie

* Saint-Vincent-et-les-Grenadines

* Grenade

Une veille tempête tropicale est en vigueur pour…

* Martinique

* Tobago

DISCUSSION ET PERSPECTIVES

Les images satellites indiquent que Beryl s’est renforcé à un rythme rapide.

La tempête est maintenant plus symétrique, le centre de basse altitude étant situé sous un couvert dense central en expansion.

Les averses et les orages sont également organisés en bandes incurvées sur le côté ouest de la circulation. L’intensité initiale est augmentée à 55 kt, en accord avec l’estimation de Dvorak de la TAFB, et Beryl s’approche de la force d’un ouragan.

Beryl a oscillé, mais le mouvement général s’est fait vers l’ouest à une vitesse de 20 kt. Une forte crête subtropicale devrait permettre à la tempête de continuer à se déplacer vers l’ouest à la même vitesse que les ouragans, se déplaçant généralement vers l’ouest à une vitesse légèrement inférieure.

Ce mouvement devrait amener Beryl à travers les îles du Vent tard dans la nuit de dimanche à lundi, puis à travers l’est et le centre de la mer des Caraïbes tôt dans la nuit de lundi à mardi.

Vers le milieu de la semaine prochaine, le cyclone pourrait monter un peu plus en latitude, car il subit l’influence d’une faiblesse de la dorsale, avant qu’une autre crête ne se forme au nord-ouest. La trajectoire prévue par le NHC a été déplacée vers le sud sur la base des tendances des derniers modèles.

La tempête a eu tendance à se renforcer régulièrement depuis qu’elle s’est formée hier, et maintenant que sa structure est plus symétrique et compacte, elle aura probablement l’occasion de s’intensifier rapidement compte tenu des conditions de faible cisaillement du vent. La nouvelle prévision d’intensité du NHC prévoit explicitement un renforcement rapide et montre que Beryl deviendra un ouragan majeur avant de traverser les îles du Vent. L’environnement devient un peu moins favorable après le passage de Beryl dans la mer des Caraïbes, et une augmentation du cisaillement mettra probablement fin à sa phase de renforcement et provoquera un lent affaiblissement vers les îles du Vent vers la fin de la période. Cette prévision montre un renforcement plus agressif à court terme et un pic d’intensité légèrement plus élevé que la précédente.

Messages clés :

1. Beryl devrait se renforcer rapidement et devenir un ouragan majeur lorsqu’il atteindra les îles du Vent dimanche soir ou lundi. Des vents destructeurs de la force d’un ouragan et des ondes de tempête mettant la vie en danger. Une veille d’ouragan est en vigueur pour une grande partie des îles du Vent.

2. De fortes précipitations et des inondations localisées sont attendues dans les îles du Vent dimanche soir et lundi.

3. Les pays du centre et de l’ouest des Caraïbes devraient surveiller la progression de ce système.

Il est rappelé aux lecteurs qu’il y a une grande incertitude à 4 et 5 jours et de ne pas se concentrer sur les détails de la trajectoire ou la prévision d’intensité.

POSITIONS ET VENTS MAXIMUMS PRÉVUS

INIT 29/1500Z 10.0N 47.8W 55 KT 65 MPH

12H 30/0000Z 10.4N 50.5W 70 KT 80 MPH

24H 30/1200Z 11.1N 53.8W 85 KT 100 MPH

36H 01/0000Z 11.8N 57.3W 95 KT 110 MPH

48H 01/1200Z 12.6N 60.8W 100 KT 115 MPH

60H 02/0000Z 13.7N 64.3W 100 KT 115 MPH

72H 02/1200Z 14.9N 68.3W 100 KT 115 MPH

96H 03/1200Z 17.0N 75.5W 90 KT 105 MPH

120H 04/1200Z 18.7N 81.4W 80 KT 90 MPH

RISQUES AFFECTANT LES TERRES

VENT : Des conditions d’ouragan sont possibles dans les zones de veille d’ouragan dimanche soir ou lundi matin, avec des conditions de tempête tropicalepossibles en fin de journée de dimanche. Des conditions de tempête tropicale sont possibles dans les zones de veille de tempête tropicale d’ici lundi matin.

Onde de tempête : Une onde de tempête potentiellement mortelle fera monter le niveau de l’eau de 1,5 à 2 m au-dessus du niveau normal de la marée dans les zones dans les zones de flux côtier dans les zones de veille d’ouragan. Près de la côte, l’onde de tempête sera accompagnée de vagues importantes et destructrices.

PLUIES : La tempête tropicale Beryl devrait produire des précipitations de 7 à 15 cm sur l’ensemble du territoire de la Barbade et les îles du Vent, dans la nuit de dimanche à lundi.

Ces précipitations peuvent provoquer des inondations dans les zones vulnérables.

HOULE : Les houles générées par la tempête devraient atteindre les îles au vent et le sud des îles sous le vent d’ici la fin de la journée de dimanche. Ces houles sont susceptibles de provoquer des conditions de houle et des courants d’arrachement.

