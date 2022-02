Beach-Tennis : Le Tournoi BT 1000 organisé par le FCBT a tenu toutes ses promesses !

Les nombreux adeptes du Beach-Tennis ont répondu présent les 22 et 23 janvier derniers à la Baie Orientale, à l’occasion du Tournoi BT 1000 organisé par le Friendly Caribbean Beach-Tennis. Le premier grand-rendez-vous de l’année 2022 !

Les meilleurs de la discipline n’auraient manqué pour rien au monde ce grand tournoi regroupant l’élite du Beach-Tennis sur le plan national. 17 équipes chez les dames et 23 chez les hommes ont participé à ce tournoi BT 1000 affilié à la Fédération Française de Tennis.

Du côté des résultats, la paire Tom Lamort – Jérôme Maillot s’est imposée en deux manches contre le duo composé de D. Divert et K. Vaudelle (6/3, 6/3). Le grand espoir du Beach-Tennis français et l’actuel sélectionneur de l’équipe de France ont ainsi confirmé leur statut de favoris dans ce tournoi.

Chez les femmes, Fanny Rollet et V. Carien ont dominé en finale la paire P. Andreoletti – AC Favreau en deux manches, 6/4, 6/1.

Le Friendly Caribbean Beach-Tennis remercie joueuses et joueurs qui ont offert un grand spectacle sur les terrains de la Baie Orientale, ses bénévoles passionnés pour l’embellissement du site et les longs préparatifs et ses adhérents qui ont hébergé plusieurs compétiteurs. Un clin d’œil à DJ Antoine et au Chef Tony.

Le FCBT remercie également ses sponsors pour le prize money de 1400 euros : FWI, SPORTFIT, KRÉOLI BIJOUX, KARIBUNI, OCEAN 82 et OCEANO HOMES.

Un grand merci également aux partenaires qui ont offert un lot à l’ensemble des participants : FWI, KRÉOLI BIJOUX, BUSCO, NORMEDIA, AUX METS TISSÉS, SAO, VOILÀ, L’ATELIER LES GALETS, GALERIE CHAPON, ST MARTIN MEDICAL, BUBBLE SHOP et SXM CAP. _AF

Les résultats :

Tableau Dames :

1er V. Carien et Fanny Rollet [5]

2ème P. Andreoletti et AC Favreau [2]

3ème L. Delaporte et Sabrina Goubard [1]

4ème) M. Chapon et Ninon Michon

Tableau Hommes :

1er T. Lamort et J. Maillot [1]

2ème D. Pivert et K. Vaudelle [2]

3ème G. Euphrosine et PG Placide [4]

4ème C. Lerasle et Yohan Dabouineau