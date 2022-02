GASTRONOMIE : Le Comptoir des Fromages, entre saveurs et authenticité

Ouverte le 18 décembre dernier, cette nouvelle fromagerie située sur le Front de Mer de Marigot est tenue par Géraud, fervent passionné de ses produits raffinés.

Installé à Saint-Martin depuis mars 2021 et après plusieurs séjours sur l’île, l’ancien banquier reconverti a réalisé l’absence de fromagerie sur le territoire quand l’atout de la partie française est avant tout la gastronomie, les bons vins… et désormais, les bons fromages. Originaire du Cantal où les fermes et les producteurs de fromages sont légions, Géraud a suivi son envie de se reconvertir dans cet artisanat au savoir-faire ancestral. Fort d’une formation condensée, de stages en fromageries et de nombreuses lectures et recherches personnelles, Géraud a quitté Toulouse en emmenant une valise pleine de fromages, démarchant les restaurants de Saint-Martin pour faire goûter ses produits issus uniquement de petits producteurs ou de petites fromageries. Chèvre, vache, brebis, bufflonne, c’est presque une centaine de fromages fabriqués au lait cru qui sont proposés au Comptoir des Fromages. Fromage à pâte dure ou molle, fleurie ou pressée, plutôt doux ou plus fort, chaque produit naturel est une expérience gustative unique et les conseils de Géraud y sont pour beaucoup.

Désireux de proposer des ateliers de dégustation en boutique alors qu’il les effectuait jusqu’ici à titre privé sur des yachts ou dans des villas, le fromager s’est entouré d’un apprenti local en cours de formation afin de maintenir une ouverture 6 jours sur 7 du magasin tout en développant les activités annexes. Des ateliers de dégustation sont d’ores et déjà ouverts aux inscriptions via Trip Advisor sous forme de deux forfaits, le premier d’1h15 avec dégustation de 5 fromages et de 2 vins et le second avec 8 à 9 fromages et 4 vins différents dont la durée plus longue permettra à Géraud de donner maintes explications sur l’histoire du fromage, sur sa fabrication ou sa façon de le déguster, sans oublier de nombreuses anecdotes dont le fin connaisseur a le secret. _Vx