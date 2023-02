BEACH TENNIS : Belle prestation du Friendly Caribbean Beach Tennis au BT 1000 en Martinique

Pour son 6ème déplacement de la Saison 2023, les compétiteurs du Friendly Caribbean Beach Tennis (FCBT) avaient rendez-vous sur la plage de Madiana en Martinique pour participer à un BT 1000.

Cinq BT 1000 sont au calendrier dans les Antilles (2 dans la Ligue de Martinique, 3 dans la Ligue de Guadeloupe). Le week-end du 4 et 5 février, les meilleurs joueurs de Beach tennis des Antilles se sont retrouvés sur la plage de Madiana à Schoelcher en Martinique pour le second BT 1000 organisé par la BTM (Beach Tennis Martinique) et la Ligue de Martinique. Un BT 1000 haut en couleurs sur le thème du Carnaval « Ti Vaval La », qui a réuni 76 compétiteurs adultes et jeunes, dont plusieurs champion(nes) de Ligue et de France et qui confirme la belle progression du Beach Tennis aux Antilles et le développement du haut niveau sportif.

Plusieurs compétiteurs du Friendly Caribbean Beach Tennis ont fait le déplacement et ont dignement représenté l’association et la Collectivité de Saint-Martin. Parmi eux, 3 jeunes compétiteurs talentueux et prometteurs que le FCBT subventionne depuis plusieurs années : Amélie THIANT, Championne de Guadeloupe et Championne de France U14, en équipe de France U14 ; Alexandre THIANT, Champion de Guadeloupe U18 et Jules LAMORT, Vice-Champion de Guadeloupe U14, 12 ans (surclassé U14) qui a démontré de belles attitudes/aptitudes pour sa 1ère participation en BT 1000 Senior.

Pour rappel, le FCBT organisait 4 à 6 tournois par an sur ses 6 terrains du Palm Beach à la Baie Orientale. Le dernier BT1000 organisé par le FCBT en janvier 2022 avait réuni 86 joueurs adultes et jeunes. En parallèle, un 1er rassemblement Jeunes Pôle Antilles avait été initié par le FCBT, en présence du sélectionneur de l’équipe de France Jérôme MAILLOT qui avait pu détecter plusieurs jeunes talents. Les 2 BT1000 attribués au FCBT ont été délocalisés au Moule en Guadeloupe.

Le prochain déplacement du Friendly Caribbean Beach Tennis aura lieu les 25 et 26 février prochains lors du tournoi international ITF BT 50 à Saint-Barthélemy.

Les résultats :

Tableau Double Dames : 19 équipes

1. FAVREAU Anne Cécile (GBT) / GOMEZ Océane (GBT)

2. DELAPORTE Laurence (FCBT) / GOUBARD Sabrina (FCBT)

3. COVINI Corail (BTM) / KOUMBA Myrtille (BTM)

4. THIANT Amélie (FCBT) / GLAUDE Inès (FCBT)

Tableau Double Messieurs : 19 équipes

1. BERVAS Yohan (GBT) / BEZOMBES Arthur

2. PIVERT Davy (BTM) / PLACIDE Pierre-Gilles (BTM)

3. KOUMBA Timothé (BTM) / MURCIANO Noam (BTM)

4. THIANT Alexandre (FCBT) / COVINI Shetone (HBT)

