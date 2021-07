Bac pro : 59,8 % d’admis au premier tour

Comme les élèves de terminale générale et technologique, ceux de la filière professionnelle attendaient le mardi 6 juillet, les résultats du baccalauréat. S’il n’y avait pas foule devant les panneaux d’affichage à l’entrée de leur établissement, c’est qu’ils reçoivent désormais leurs notes par e-mail.

Au lycée professionnel Daniella Jeffry (anciennement LPO), 59,8 % des inscrits ont été admis dès le premier tour. Une trentaine d’élèves devaient passer les épreuves de rattrapage prévues le jeudi 8 juillet.

Un taux de réussite au premier tour largement inférieur à la moyenne nationale (82%) et à celui de l’académie de Guadeloupe : 80,3 % contre 92,2 %, soit 10,7 points de moins qu’à la session 2020. Et bien inférieur aussi à celui de l’année dernière (91%), mais selon Janine Hamlet, la proviseure de l’établissement, il n’est pas comparable. En effet, en 2020, suite à la crise sanitaire et au confinement, l’obtention du diplôme dépendait d’un contrôle continu. Alors que cette année, les élèves devaient passer un examen comprenant sept épreuves obligatoires. C’est pourquoi il convient plutôt de comparer les résultats 2021 à ceux de 2019 où le taux de réussite au premier tour était légèrement inférieur : 51,8 %. « Ce n’est pas mal compte tenu du contexte » relativise Janine Hamlet en référence aux résultats de cette année.

En effet, les terminales d’aujourd’hui sont les premières de l’année dernière et les mois de confinement et autres perturbations de leur scolarité les ont éloignés de l’école alors que leur cursus est orienté sur l’application des connaissances et la pratique. Des difficultés qui ont également impacté les élèves de CAP.

Ces derniers ainsi que ceux de la Mention complémentaire avaient quant à eux reçu leurs résultats en fin de semaine dernière. 56 élèves sur 80 ont été admis au CAP (soit 70%) et 5 sur 7 la mention complémentaire, soit 71,4 %.