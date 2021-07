Réglementation PPRN : onjuguer enjeux du territoire et aléa cyclonique

Le second cycle de concertation de la population dans le cadre de la révision du PPRN s’est poursuivi mardi à Marigot et s’est achevé hier soir à Sandy Ground

Dans le cadre du second cycle de concertation de la population pour la révision du plan de prévention des risques naturels (PPRN) lancé le 29 juin dernier à Grand Case, les services de l’État exposaient aux habitants de la zone de Marigot mardi 6 juillet dans la salle polyvalente du collège Mont des Accords, les conditions de reconstruction et de construction selon les zones à risque.

« Ce temps d’échanges avec la population, a rappelé le préfet Serge Gouteyron, est un travail préparatoire à l’enquête publique qui devrait se dérouler en septembre ». L’objectif de cette deuxième phase est donc la rédaction d’un document qui sera ensuite soumis à une commission d’enquête dans chacun des quartiers du territoire. « C’est un document qui pourra être amendé à l’aune des remarques des habitants et ce n’est qu’après que sera rédigé un arrêté que je signerai, je l’espère, début octobre » a-t-il ajouté.

Quatre zones ont été définies selon le risque de submersion marine et l’importance du choc mécanique des vagues : zones de risque faible, moyen, fort et très fort. Zonage affiné grâce à un nouvel outil, le Litto3D : une base de données altimétriques unique et continue terre-mer donnant une représentation tridimensionnelle de la forme et de la position du sol sur la frange littorale du territoire français.

Le projet de réglementation a été établi en confrontant les enjeux du territoire à l’aléa cyclonique et en partenariat avec la COM. « La reconstruction est autorisée dans toutes les zones, à condition de réduire la vulnérabilité, et les nouvelles constructions sont également possibles dans toutes les zones mais avec des conditions (absence de lieu de sommeil en zone rouge foncé par exemple, ndlr) » a résumé le préfet. La DEAL reçoit sur rendez-vous tous les particuliers qui en font la demande.

