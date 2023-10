AUDIOVISUEL : IO TV et la COM collaborent pour faire émerger de jeunes journalistes audiovisuels

IO TV, chaîne de télévision locale, et la Collectivité de Saint-Martin, organisent du 23 au 25 octobre une Masterclass audiovisuelle entièrement gratuite, élaborée dans le cadre de la convention de moyens signée par la chaîne IOTV et la Collectivité de Saint-Martin, sur la période 2022-2024.

Dans un but conjoint de soutenir la jeune génération, IOTV organise, du 23 au 25 octobre 2023, le 2e atelier “Master class journaliste audiovisuel”, destiné aux jeunes du territoire souhaitant s’orienter vers une carrière de journaliste et bénéficier d’une initiation aux métiers de l’audiovisuel.

Cet atelier gratuit est organisé avec le soutien financier et la collaboration de la Collectivité de Saint-Martin. Les jeunes âgés de 16 à 24 ans intéressés par ce dispositif peuvent d’ores et déjà déposer leur candidature auprès de IOTV.

Cet atelier, disposant de 6 places, est conçu pour offrir une formation essentielle en journalisme, en mettant l’accent sur les médias audiovisuels. Il est ouvert à toutes les personnes passionnées, intéressées par une carrière dans ce domaine.

Les participants auront la chance unique d’apprendre et de s’exercer aux pratiques du storytelling à travers la télévision. De la compréhension des subtilités du reportage à la maîtrise des aspects techniques de la production, les participants recevront une formation théorique mais surtout pratique, qui servira de base solide à leurs aspirations journalistiques.

Ce qui distingue cet atelier, c’est l’engagement d’IO TV à encourager les talents locaux et à élargir son équipe. Former des journalistes locaux, c’est former des esprits capables d’appréhender les préoccupations et les perspectives de notre île, garantissant des informations faites par nous et pour nous.

Au terme de ces trois jours de formation, les personnes les plus motivées pourront se voir offrir des opportunités pour approfondir leur formation et intégrer l’équipe IO TV.

Cette initiative s’aligne sur la vision d’IO TV de fournir non seulement des services de locaux de diffusion, mais aussi de contribuer au développement culturel de notre territoire.

Les personnes intéressées sont invitées à contacter IO TV à l’adresse : redaction@iotv.fr (Présentez en quelques lignes les raisons qui vous motivent à suivre cette formation).

Compte tenu du nombre limité de places disponibles, une sélection sera nécessaire.

