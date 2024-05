ASSOCIATION : Le garage solidaire de QO a besoin de vous !

Le concours 4S Semeur d’innovation édition 2024 du Crédit Mutuel compte parmi ses potentiels lauréats le 1er garage solidaire et associatif de Quartier d’Orléans. Actuellement troisième dans le tableau, toute l’équipe a besoin de vos votes pour décrocher la place de grande gagnante.

Huit projets de chaque territoire d’Antilles-Guyane sont en lice et chaque vote compte. Portée entre autres par Florent Patrick Leblanc et Dominique Dupré, l’association Garage Solidaire et Associatif Eco Supreme appelle au soutien de la population pour remporter le concours 4S Semeur d’innovation. En jeu, 4000€, 4 heures de coaching et une visibilité sur tout le réseau. La jeune association locale soutient la mobilité durable en proposant la location et la vente de véhicules, ainsi que des réparations et entretiens, à moindre coût. Les tarifs proposés sont adaptés aux revenus des adhérents et les programmes de formation aident les bénéficiaires à acquérir des compétences professionnelles. Les votes sont serrés et votre voix est importante. Avec plus de 1300 votes, le garage solidaire de SXM doit rattraper son retard face aux projets ‘Matinik Pani Laj a velo’ (1840 votes) et ‘Ggpiks-ocean’ (1745 votes). Pour soutenir le projet local et le territoire de SXM, rendez-vous sur la page du concours jusqu’au 1er juin 2024 (voir infos et QR code), il vous suffit de cliquer sur le petit cœur « Votez pour ce projet », qui deviendra rouge. Ca ne prend que quelques secondes et ça peut faire toute la différence… _Vx

Lien raccourci pour voter : https://vu.fr/jHupO

165 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter