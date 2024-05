SOCIÉTÉ : Nouveau centre nautique : un projet de 10,5M€

Le conseil exécutif de Saint-Martin a approuvé un plan de financement ambitieux pour la construction d’un centre nautique. Ce projet, essentiel pour l’île, vise à répondre à plusieurs besoins cruciaux.

Saint-Martin, entourée par les eaux, nécessite une infrastructure pour apprendre à nager en toute sécurité. Conforme aux exigences légales du programme éducatif, ce centre nautique permettra aux habitants, notamment les plus jeunes, de maîtriser l’art de la natation dans un environnement contrôlé. En outre, il encouragera la pratique sportive, bénéfique pour la santé des résidents. Une étude de faisabilité déterminera l’emplacement optimal pour ce projet, garantissant une accessibilité pour tous. Le budget initial de 7M€ a été revu à la hausse en raison de l’augmentation des coûts de construction et des modifications des subventions octroyées. Le nouveau budget de 10,5M€ sera financé à hauteur de 4,6M€ par le Contrat de Convergence 2019-2023 et de 5,9M€ par la COM. Le projet, prévu pour être achevé en 24 mois, représente une avancée majeure pour le développement de l’île, promettant un avenir plus sûr et plus sain pour ses habitants. _Vx

