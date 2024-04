ACTION SOCIALE : Installation du Conseil pour les droits et devoirs des familles

La Collectivité de Saint-Martin, à travers sa Mission Prévention – Sécurité – CLSPD, a mis en place, le lundi 8 avril dernier, le Conseil pour les Droits et les Devoirs des familles.

Le Président, Louis Mussington préside cette instance qui va focaliser ses efforts sur l’aide à la parentalité à travers des actions sociales et éducatives auprès des familles.

Piloté par le Président de la Collectivité, le CDDF a pour mission d’aider et soutenir les familles confrontées à des difficultés dans l’exercice de leur autorité parentale. Cet outil majeur de prévention de proximité est une instance consultative d’aide à la décision. Il est aussi un lieu d’écoute et de dialogue pour les familles, et une opportunité pour elles de réapprendre leurs droits et leurs devoirs de parents et d’agir sur le vivre-ensemble civique.

Comme souligné par le Président Louis Mussington, il est question ici d’accompagner les parents dont les enfants sont en rupture scolaire, se mettent en danger ou causent des troubles.

Le CDDF collecte les informations, les vérifie et joue ensuite son rôle pivot en matière de politique locale de prévention de la délinquance.

Les familles concernées sont contactées par le CDDF et un dialogue est engagé pour entendre d’une part leur position et élaborer des mesures d’aide à la fonction de parents pour essayer de solutionner les difficultés rencontrées. Plusieurs solutions s’offrent ensuite aux familles. L’intervention de professionnels de l’action médico-sociale est sollicitée par le CDDF pour apporter la meilleure réponse possible.

Ce nouvel outil de proximité est une avancée notable pour les familles qui se trouvent bien souvent démunies face à la difficulté d’être parents. Le président Louis Mussington tient à saluer le travail réalisé par la Mission Prévention Sécurité CLSPD et invite les familles à utiliser les dispositifs sociaux mis à leur disposition pour les accompagner.

