Coronavirus : Les militaires du 33ème régiment de la Marine Nationale déjà sur le pont à Saint-Martin !

Ce vendredi 17 avril, aux aurores est arrivé dans la baie de Marigot le porte-hélicoptères le « Dixmude » en provenance de Toulon dans le cadre de l’opération « Résilience ». De leur bâtiment, deux hélicoptères ont effectué six rotations dans la matinée pour déposer sur le terrain du stade Jean-Louis Vanterpool de Marigot le matériel (masques, tentes, etc.).

Une fois déposé au sol, le matériel a été récupéré par les soixante-dix militaires du 33e régiment de la marine (RIMa) arrivés eux dimanche dernier de Fort-de-France. Le matériel a été ensuite acheminé au centre hospitalier Louis-Constant Fleming.

«Les marins qui sont descendus du porte-hélicoptères avaient été isolés et il n’y a eu aucun contact physique avec les militaires du RIMa», explique le commandant Fenouillet, chef de ce détachement. Et d’ajouter : «en Martinique, les militaires du RIMa avaient aussi été placés en confinement pendant quatorze jours sans aucun contact avec les autres membres du camp.»

Le matériel acheminé par le Dixmude permet l’installation d’un poste médical avancé. Composé de dix tentes, celui-ci pourra accueillir jusqu’à cinquante patients en cas de besoin. Les tentes climatisées sont positionnées derrière l’unité de l’hôpital dédiée aux patients atteints du covid-19. Elles permettront de désengorger l’hôpital si celui-ci venait à être submergé.

L’opération « Résilience » prévoit également à Saint-Martin la mise à disposition de deux hélicoptères militaires.

Pour des raisons de maintenance, ils sont basés en Guadeloupe mais viendront pour assurer les évacuations sanitaires. Ils devraient faciliter les Evasan en termes logistiques et de temps (7 heures sont nécessaires pour effectuer une évacuation sanitaire ndlr).

L’hélicoptère se posera sur le stade Jean-Louis Vanterpool dont le bureau d’accueil a été aménagé par les services techniques de la Collectivité afin d’accueillir un patient en attente d’être évacué.

Une fois le poste médical avancé installé et opérationnel, les militaires du RIMa resteront à la disposition des services de l’Etat pour «assister la population et apporter un soutien logistique». «Nous pourrons par exemple distribuer de l’eau ou des repas si besoin. Par contre, notre rôle ne sera pas de faire respecter le confinement et de contrôler les véhicules », confie le commandant Fenouillet.

La durée de l’opération n’est pas précisée. «Nous resterons aussi longtemps qu’il le faudra », indique le chef de détachement.

A Saint-Martin, les soixante-dix militaires sont logés dans un hangar à l’aéroport de Grand Case. «Nous sommes en total autonomie. Nous avons tout apporté avec nous (nourriture, etc.)», précise le commandant.