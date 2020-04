Coronavirus : La baignade de nouveau autorisée à Saint-Barth !

Les quelque 10 000 habitants de Saint-Barth peuvent profiter à nouveau des eaux turquoise de la dizaine de plages paradisiaques de l’île. Le président de la Collectivité, Bruno Magras en effet décidé de lever l’interdiction de baignade à compter de ce jeudi 16 avril.

Cependant, cette activité fort agréable (!) doit s’exercer dans les conditions autorisées par le confinement prolongé jusqu’au 11 mai 2020. Elle doit donc se faire dans le cadre « des déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ».

On se baigne et on se sèche !

Concrètement, des contrôles seront maintenus sur l’ensemble des plages avec comme objectif d’éviter tout regroupement de personnes.

• La baignade est donc autorisée comme activité physique individuelle.

• Les enfants accompagnés par un parent sont tolérés dès lors qu’il n’y a pas d’installation durable sur la plage. On se baigne et on se sèche.

• Les personnes qui se rendent sur les plages ne doivent pas se regrouper et doivent respecter des distances de sécurité.

• Il demeure strictement interdit de se promener avec son chien sur les plages.

Bref, en appliquant le règlement à la lettre, il est désormais possible de « piquer une tête » à Saint-Barth. C’est déjà pas mal, non ?