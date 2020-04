Coronavirus : Le nombre de cas de Covid-19 dans la Caraïbe en constante augmentation

Le nombre de cas de coronavirus dans la zone Caraïbe augmente de jour en jour. A l’image de la République dominicaine qui a enregistré en l’espace de six jours, 618 cas positifs de Covid-19 supplémentaires et 55 décès.

Les cas confirmés et le nombre de morts pays par pays, à la date du 13 avril

République Dominicaine : 2967 cas, 173 morts et 131 guéris.

Porto Rico : 683 cas 33 décès

Cuba : 669 cas, 18 décès et 92 guéris

Martinique : 157 cas, 8 décès et 50 guéris

Guadeloupe : 143 cas, 8 décès et 67 guéris

Trinité et Tobago : 109 cas, 8 décès et 1 guéri

Aruba : 92 cas, 32 guéris

Jamaïque : 72 cas, 4 décès, 16 guéris

Barbade : 71 cas, 4 décès et 11 guéris

Îles Caïmans : 53 cas, 1 décès et 6 guéris

Îles Vierges américaines : 45 cas, 1 décès et 39 guéris

Sint Maarten : 52 cas, 9 décès et 3 guéris

Bahamas : 47 cas, 8 décès et 6 guéris

Guyana : 45 cas, 6 décès, 8 guéris

Saint-Martin : 35 cas, 3 décès et 13 guéris

Haïti : 33 cas, 3 décès et 11 guéris

Antigua et Barbuda : 19 cas, 2 décès et 2 guéris

Dominique : 16 cas, 5 guéri

Sainte-Lucie : 14 cas, 1 guéri

Curaçao : 14 cas, 1 décès et 7 guéris

Grenade : 12 cas

Saint-Kitts et Nevis : 11 cas

Suriname : 10 cas, 1 décès et 4 guéris

Montserrat : 9 cas

Saint-Vincent et les Grenadines : 8 cas, 1 guéri

Îles Turques et Caïques : 8 cas, 1 guéri

Belize : 14 cas, 1 décès

Saint-Barthélemy : 6 cas, 4 guéris

Iles Vierges britanniques : 3 cas

Anguilla : 3 cas

Saint Eustache : 2 cas