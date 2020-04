Si vous avez du tissu en coton et/ou de l’élastique pour la fabrication de masques, vous pouvez le déposer à l’agence Dauphin Telecom mardi, mercredi et vendredi de 9H à 12H cette semaine.

Merci aux couturières de Saint Martin qui se mobilisent et fabriquent ces masques pour le personnel des entreprises en activité et plus encore…