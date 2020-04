Coronavirus : Le confinement prolongé jusqu’au 11 mai, réouverture progressive des écoles, ce qu’il faut retenir de l’allocution d’Emmanuel Macron

– Un prolongement du confinement jusqu’au 11 mai. « Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre », a confirmé le chef de l’Etat. « C’est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces », alors que, a-t-il rappelé, « l’épidémie commence à marquer le pas ». Les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées ou en situation d’handicap sévère et celles atteintes de maladie chronique « devront rester confinés même après le 11 mai, tout au moins dans un premier temps ».

– Une réouverture progressive des crèches, des écoles, des collèges et des lycées à partir du 11 mai, mais pas de l’enseignement supérieur. M. Macron a prévenu que « les cours ne reprendront pas physiquement à l’université jusqu’à l’été. Le gouvernement précisera pour chacun la bonne organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les concours ».

– Pas de réouverture des « lieux rassemblant du public ». « Les bars, restaurants, cafés, hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées resteront fermés à ce stade ». Quant aux festivals et autres événements rassemblant des foules, ils ne pourront se tenir « avant la mi-juillet ». « La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine, pour adapter les choses et vous donner de la visibilité », a dit le président.

– A partir du 11 mai, un test pour « chaque personne présentant des symptômes » et un « masque grand public » pour chaque Français. « L’utilisation la plus large possible des tests et la détection est une arme privilégiée pour sortir au bon moment du confinement. D’ici là et dans les prochaines semaines, nous allons continuer d’augmenter le nombre de test chaque jour », a dit le chef de l’Etat. Quand à la distribution des masques, elle se fera « en lien avec les maires » pour les professions les plus exposées et pour certaines situations, comme dans les transports en commun.

– Sur les aides aux entreprises et aux particuliers. M. Macron a annoncé « un plan spécifique pour les secteurs qui, comme le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la culture et l’événementiel, seront durablement affectés. Des annulations de charges et des aides spécifiques seront mises en place. » Une aide « exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants » est également en préparation.

– Des mesures de chômage partiel prolongées et renforcées

Les mesures de chômage partiel, qui concernent déjà 8 millions de salariés, seront « prolongées et renforcées », a annoncé Emmanuel Macron. Il demande par ailleurs aux banques d’être en mesure de décaler les échéances « beaucoup plus qu’elles ne l’ont fait », et appelle les assurances à être au rendez-vous.

photo © Emmanuel Macron lors de sa dernière visite à Saint-Martin