Evolution du nombre de cas de Covid-19

Nombre de cas déclarés par semaine

Les premiers cas positifs touchant les personnes résidant ou ayant séjourné sur l’île ont été déclarés le 17 mars, un côté français et un côté hollandais. Durant cette première semaine, deux autres cas ont été confirmés en partie française, ce qui a porté à 3 le nombre de cas confirmés. En partie hollandaise le nombre de cas était de 2.

Les deux premières semaines de crise, c’est en partie française que les cas se sont plus développés avec respectivement 3 et 11 cas contre 2 et 4 cas en partie hollandaise.

C’est au cours de la troisième semaine – soit la semaine dernière entre le 30 mars et le 5 avril – que le plus grand nombre de cas a été enregistré : 31 en partie hollandaise et 13 en partie française.

Nombre de cas cumulés

La partie française a compté davantage de cas confirmés que la partie hollandaise jusqu’au 1er avril, ce jour-là, elle avait 18 cas soit 2 de plus que la partie hollandaise.

La tendance s’est ensuite inversée progressivement durant deux jours, et fortement à partir du 5 avril lorsque le gouvernement de Sint Maarten a confirmé 10 nouveaux cas. Le bilan était alors de 27 cas cumulés en partie française et de 37 en partie hollandaise.

Depuis la fin de semaine dernière, le nombre de cas se stabilise ; des deux côtés.

Précision : l’article parle de cas positifs confirmés et non pas uniquement des cas actifs. C’est pour cela qu’il existe une différence entre les chiffres indiqués ici et ceux indiqués dans les bilans quotidiens sanitaires qui font état des cas actifs.