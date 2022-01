Covid-19 / Positif ou cas contact, isolement : les nouvelles règles à connaître

Depuis le 3 janvier 2022, si vous êtes cas contact ou positif au Covid-19, les règles d’isolement évoluent. Ce qui change pour vous et votre entourage si vous avez eu ou pas votre rappel de vaccination.

1/ VOUS ETES POSITIF AU VIRUS ET AVEZ UN SCHEMA VACCINAL COMPLET

Vous avez reçu votre dose de rappel, et vous êtes positif au virus – Delta ou Omicron:

> Vous devez vous isoler 7 jours après la date du début des symptômes ou de votre test antigénique ou PCR

> Vous pouvez rompre cette quarantaine si au bout de 5 jours, à deux conditions:

1) après avoir effectué un test antigénique ou PCR, ce dernier se révèle négatif. (Si vous êtes toujours positif après le test, l’isolement est maintenu à 7 jours.)

2) si vous n’avez plus de signes d’infection depuis 48h, vous pouvez reprendre une vie normale, sortir, travailler…

2/ VOUS ETES POSITIF MAIS VOTRE VACCINATION EST INCOMPLETE

Vous n’avez pas encore fait votre vaccination contre le Covid-19 ou vous êtes en attente de votre dose de rappel?

> Vous vous isolez pendant 10 jours après la date du début des signes ou à la date de votre dépistage s’il est positif

> Vous pouvez rompre l’isolement à deux conditions:

– si au bout de 7 jours, après avoir effectué un test antigénique ou PCR, ce dernier se révèle négatif.

– si vous n’avez plus de signes d’infection depuis 48h, vous pouvez reprendre une vie normale, sortir, travailler…

3/ VOUS ETES CAS CONTACT ET AVEZ UN SCHEMA VACCINAL COMPLET

> Il n’est plus nécessaire de vous isoler. Vous maintenez bien sûr les gestes barrières, l’aération de votre domicile, le port du masque en intérieur et en extérieur. Pour ceux qui travaillent, le télétravail est possible

> Vous faites un test de dépistage antigénique ou PCR immédiatement puis des autotests réalisés à 2 et 4 jours après votre dernier contact avec la personne positive au Covid-19. Si vous êtes positif, vous refaites un test antigénique ou PCR et l’isolement devient obligatoire pendant 10 jours.

À savoir: les autotests pour les personnes vaccinées et cas contact (ainsi que les enfants de moins de 12 ans) sont pris en charge par l’Assurance Maladie et gratuits en pharmacie sur présentation du résultat négatif du test immédiat ainsi qu’une attestation sur l’honneur justifiant de votre état de cas contact.

4/ VOUS ETES CAS CONTACT ET VOTRE SCHEMA N’EST PAS COMPLET

> Vous vous isolez pendant 7 jours

> Vous faites au 7e jour un test de dépistage (PCR ou antigénique) pour vérifier que vous n’êtes plus positif. L’isolement peut alors cesser.

Si vous êtes positif, l’isolement est maintenu.