Coronavirus : 1 nouveau cas confirmé est hospitalisé à Saint-Martin

Par ailleurs, 2 personnes originaires de Saint-Martin sont hospitalisées au CHU de Guadeloupe.

Le nombre de malades « actifs » en partie française est de 16 personnes. Les cas confirmés de COVID-19 sont majoritairement âgées entre 15 et 64 ans (71 %). La part des cas âgés de 75 ans et plus représente 10 % des cas. Il y a 19 femmes et 12 hommes touchés. Tous les quartiers de Saint-Martin sont concernés.

Plus que jamais, gardez vos distances et respectez impérativement le confinement

Le confinement permet de réduire les interactions sociales et donc de limiter la propagation du virus. Il est impératif que nous nous considérions tous comme porteurs du virus et que nous adoptions les bons comportements.

Une vigilance maintenue sur les soins des maladies chroniques et les risques d’AVC

La gestion de la crise du Covid-19 ne doit pas faire oublier l’indispensable bonne prise en charge des maladies chroniques. Les médecins traitants sont au cœur des parcours de soins et sont disponibles pour conseiller la population sur ses besoins de santé. Un dispositif de téléconsultation (médecine de ville) a été déployé pour bénéficier d’une consultation médicale en restant à domicile. En cas de besoin, les urgences restent ouvertes avec deux portes d’entrées, une dédiée au Covid-19 et une seconde non Covid-19 afin d’éviter tout risque de contamination. Dans le cas d’une urgence vitale, de signe compatible avec un Accident Vasculaire Cérébral (AVC) ou douleur thoracique, il faut contacter le SAMU 15.