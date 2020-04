C’était dans les tuyaux et maintenant c’est officiel ! Comme on pouvait s’y attendre, la Première ministre, Silveria Jacobs a décrété l’état d’urgence pour le sud de l’île. En clair, aucun habitant de Sint Maarten ne sera autorisé à sortir de chez lui durant deux semaines, jour et nuit !

Le nombre grandissant de cas actifs et les deux nouveaux décès à déplorer hier (4 au total) a donc conduit les autorités hollandaises à prendre des mesures drastiques et d’instaurer un couvre-feu complet de 24 heures.

De fait, confinement total oblige, tous les commerces de Sint Maarten seront fermés y compris les supermarchés et les épiceries. Seules les entreprises dites d’urgence, engagées dans la gestion de crise (services hospitaliers, médecins de ville, pharmacies, services publics, sociétés de fret et de distribution de marchandises) seront en activité.

Les commerces alimentaires et stations-services seront ouverts uniquement aux personnels engagés dans la gestion de crise.

Par ailleurs, la Première ministre a indiqué que des paniers repas pour les personnes les plus vulnérables seront distribués. Pas évident que tout le monde puisse manger à sa faim tous les jours…

Bref, espérons que la crise sanitaire ne débouchera pas non plus sur une crise sociale…

A noter enfin que la préfecture de Saint-Martin communiquera demain afin de préciser ses dernières décisions et les conséquences du confinement total de la partie hollandaise pour la partie française.