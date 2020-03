Coronavirus (Situation dans les EHPAD de Guadeloupe et des Iles du Nord) : Aucun patient hébergé n’a été à ce jour confirmé positif au COVID 19

Le secteur médico-social dont celui des EHPAD est un secteur sensible en raison de la concentration des personnes vulnérables pour le COVID-19.

L’Agence régionale de santé et le Conseil départemental, en lien avec les établissements, ont pris conjointement des mesures de protection des résidents et des personnels afin d’éviter des contaminations dans ces structures.

Dans cette phase épidémique, les efforts de tous visent à :

– Limiter la transmission du virus au sein des structures d’hébergement

– Prendre en charge médicalement sur place les personnes malades ne nécessitant pas une hospitalisation

Les recommandations pratiques suivantes sont à mettre en œuvre dans les EHPAD:

– Application drastique des mesures barrières

– Suspension intégrale des visites aux résidents

– Renforcement des mesures de protection indépendamment de la présence de cas suspect ou confirmé dans l’établissement

– Possible interdiction des activités collectives et des prises de repas collectives – Possible limitation de l’accès aux espaces communs y compris les ascenseurs jusqu’à un confinement individuel en chambre. Disposition temporaire. Les familles en sont informées immédiatement. Une surveillance régulière des résidents est organisée avec un passage des professionnels dans chaque chambre individuelle.

– Organisation d’un secteur dédié à la prise en charge des patients COVID +, ou à défaut organisation d’un confinement des résidents en chambre

– Renforcement des coopérations avec les médecins des centres hospitaliers les plus proches

– Réalisation du test pour que le diagnostic du COVID-19 chez les 3 premiers patients présentant un tableau clinique évocateur soit fait sans délai (fièvre avec infection respiratoire basse associée ou non à un syndrome diarrhéique, et/ou chute)

– Mise en place de toutes les mesures possibles, par le directeur, pour limiter les risques de transmission par l’extérieur

➢ Les EHPAD de la Guadeloupe et les Iles du Nord hébergent 1009 résidents. ➢ Aucun patient hébergé n’a été à ce jour confirmé positif au COVID 19.

➢ L’ARS a missionné la structure régionale d’appui ORAQS-971 pour un appui aux EHPAD. L’objectif est dans cette situation épidémique de s’assurer des mesures mises en œuvre dans les EHPAD, de répondre à leurs difficultés et de réaliser des actions de prévention.

➢ Le Pr Maturin TABUE, chef du service de gériatrie au CHUG et son équipe sont également très mobilisés. En lien avec la structure régionale d’appui et le centre d’appui pour la prévention des infections associées aux soins (CPIAS), ils proposent des mesures adaptées pour limiter les risques de transmission du virus dans ces établissements.

➢ Les masques chirurgicaux ont été remis à tous les référents désignés par les directeurs des EHPAD, et pour Marie-Galante le seront incessamment en fonction des transports. Un suivi des besoins est mis en place.

Le masque chirurgical est réservé aux personnes présentant des signes d’infection respiratoire évoquant un Covid19 et/ou aux patients Covid-19 ainsi qu’aux professionnels de santé qui les prennent en charge.