Coronavirus : 6 cas confirmés côté hollandais

Le gouvernement de Sint Maarten a annoncé samedi soir compter six cas confirmés de Covid-19, soit trois de plus que les précédents jours. Parmi ces six patients, deux sont hospitalisés.

La Première ministre, Sylvia Jacobs a indiqué que l’une des personnes touchées n’a pas récemment voyagé.

Les autorités sanitaires sont dans l’attente d’encore 16 tests dont un concerne une personne hospitalisée.

540 personnes sont placées en quarantaine ou isolement à leur domicile contre 502 hier.

Au total 41 tests ont été réalisés et 19 se sont révélés négatifs.

La Première ministre demande à la population de ne pas se déplacer.