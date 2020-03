Coronavirus : 102 cas confirmés en Guadeloupe

Ce samedi 28 mars, la Guadeloupe compte 102 cas confirmés de coronavirus, soit 6 de plus qu’hier.

Parmi ces cas confirmés, 26 patients sont hospitalisés au CHU de Guadeloupe : (9 patients en réanimation, 17 en médecine) et 5 patients au Centre Hospitalier de Basse-Terre.

Aujourd’hui, 20 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe

La guérison a été définie par le Haut Conseil de Santé Publique le 16 mars dernier. La déclaration de la guérison est une décision médicale. Elle relève des services compétents qui assurent le dépistage et le suivi des sujets malades. Ce n’est qu’après la disparition totale des symptômes pendant au moins 2 jours après la maladie pour les personnes peu symptomatiques et jusqu’à 14 jours après la sortie d’hospitalisation que les personnes peuvent être déclarées guéries.

Les cas confirmés de COVID-19 sont majoritairement âgées entre 15 et 64 ans (65 %). La part des 75 ans et plus représente 11 % des cas. Sur les 102 cas confirmés en Guadeloupe, 55 sont des femmes et 47 sont des hommes

Tout le monde est concerné : poursuivez votre confinement, ne sortez qu’en cas d’absolue nécessité et respectez les mesures barrières.

Respect absolu de la quatorzaine pour toute personne qui revient en Guadeloupe