VACCIN PFIZER : 1 632 doses administrées en partie française

La vaccination continue à Saint-Martin et concerne les personnes de plus de 75 ans et les personnes de tous âges atteintes d’une maladie chronique ou d’obésité. Depuis le démarrage de la campagne de vaccination, le 13 janvier, 1 177 personnes ont reçu leur première injection et 455 personnes ont reçu leur deuxième injection.

Le centre de vaccination, pour le vaccin Pfizer Bio NTech, se situe toujours à l’hôpital Louis-Constant Fleming et reçoit sur rendez-vous du lundi au vendredi, le matin et l’après-midi. Pour rappel, les rendez-vous de vaccination ne sont pas pris à l’hôpital, mais selon la procédure

rappelée ci-après.

La vaccination, via le vaccin Astra Zeneca, se poursuit pour les patients de plus de 55 ans, elle est réalisée en ville par les médecins traitants et les pharmaciens.

Ce samedi 27 mars, une journée de vaccination via le vaccin Moderna sera organisée, à la maison de quartier située à Quartier d’Orléans (près du stade), elle se déroulera de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, sans rendez-vous. Toute personne âgée de plus de 70 ans et/ou fragile (avec maladie chronique, obésité…), disposant d’un justificatif de résidence à Saint-Martin (facture EDF, eau, téléphone…) est invitée à se présenter.