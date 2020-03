Sécurité / Bilan de la surveillance de la Heineken Regatta par les autorités françaises

Saint-Martin vient de vivre la 40ème édition de la désormais célèbre « Heineken Regatta » du 5 au 8 mars 2020. Près de 150 navires répartis en 17 catégories ont ainsi participé à cette compétition en évoluant sur le plan d’eau de Saint Martin.

Concernant les opérations de surveillance maritime pendant les régates, outre l’Unité Territoriale de St Martin/St Barthélemy de la Direction de la Mer de la Guadeloupe, l’Etat a mobilisé cette année les moyens nautiques de la Marine Nationale (bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer BSAOM « Dumont D’Urville ») et de la Brigade Nautique de la Gendarmerie Nationale : aucune infraction n’a été constatée. Par ailleurs, une assistance a été réalisée par le « Dumont D’Urville » auprès d’un navire de course en prise avec une bouée de parcours.

De son côté, la SNSM de Saint Martin n’a pas eu à intervenir sur un événement de course sensu stricto.

Enfin, le gestionnaire de la réserve naturelle nationale de Saint Martin a réalisé, avant chaque course, un repérage du parcours afin de rechercher la présence de cétacés, afin d’en avertir la direction de course le cas échéant.

Les autorités profitent de l’occasion pour féliciter le public nombreux pour son civisme.