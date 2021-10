Yachting : Sint Maarten/Saint-Martin présents au salon international de Fort Lauderdale !

L’union fait la force ! Le stand de la destination Sint Maarten/Saint Martin sera inauguré lors du 62e salon nautique international de Fort Lauderdale, situé dans la « capitale mondiale du yachting » du 27 au 31 octobre. Une première avec la présence du Yacht Club de Port de Plaisance, les différentes marinas, les entreprises locales et les Offices de tourisme de l’île.

Le salon organisé sur cinq jours attire plus de 100 000 participants et 1 000 exposants représentant 52 pays. « La saison du yachting est arrivée et il est temps de montrer au monde ce que nous avons à offrir », souligne Sharrita Mills, directrice du marketing YCPDP (Yacht Club de Port de Plaisance).

Cette exposition soulignera l’importance clé de Sint Maarten/Saint-Martin en tant que destination mondiale de plaisance, tout en présentant tout ce qui rend la destination unique et inoubliable. « Nous espérons qu’avec cet événement, les futurs clients voyageant dans les Caraïbes seront motivés à faire de notre île leur destination principale », précise Jeff Boyd, directeur général de YCPDP.

Le tourisme de plaisance est une industrie émergente dans les Caraïbes, la demande croissante a entraîné une augmentation significative de l’offre sur les marchés des services et des entreprises de plaisance. De nombreuses îles des Caraïbes tirent parti de ces opportunités et Sint Maarten/Saint-Martin devrait être à l’avant-garde.

Seront présents au salon nautique international de Fort Lauderdale : Sint Maarten Tourism Bureau – Magical Sint Maarten, Office de Tourisme de Saint-Martin – The Friendly Island French Caribbean, Port of St. Maarten Group of Companies, Palapa Marina, St. Maarten Marine Trade Association, IGY Marinas – Yacht Club Isle Del Sol, Skyport Marina, Simpson Bay Lagoon Authority Corporation, Marina Fort-Louis, Delta Petroleum, Soualiga Rum, Big Time Taxi Service and BPS Services