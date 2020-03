SXM Festival : LA GRANDE AVENTURE HUMAINE DE LA MUSIQUE

La plupart des chanteurs ou musiciens doivent au chant ou à la musique certains des moments les plus émouvants de leur vie. Ils sont parfois au bord des larmes quand ils répètent; ils se sentent souvent détendus et apaisés, mais, en même temps, excités et joyeux. Et ils créent des liens particuliers avec leurs collègues chanteurs, les membres de leur groupe et leurs fans. Qu’est-ce qui, dans la musique, éveille de telles émotions ? Philosophes et biologistes se sont posé la question depuis des siècles, ayant noté que les êtres humains sont tous attirés par la musique. Elle console les peines, renforce les moments heureux et relie les individus.

Tous émus par la musique

La musique semble offrir un système de communication ancré dans les émotions plutôt que dans la raison. Ainsi, elle transmet efficacement certains sentiments : ce qu’une personne ressent en écoutant un morceau de musique est remarquablement similaire à ce que les autres éprouvent.

Même les nouveau-nés et les non-musiciens sont émus par la musique. « La musique est certainement la forme la plus directe de communication émotionnelle », affirme le neurologue Oliver Sacks, de l’Université Columbia. « Elle semble être un élément important de la vie et de la communication humaine, au même titre que le langage et le mouvement. » La communication par la musique assure une connexion émotionnelle, et renforce les liens qui consolident la cohésion des sociétés humaines.

Un langage instinctif

Les rythmes musicaux auraient même facilité certaines interactions physiques – marcher ou danser ensemble –, cimentant encore davantage les liens sociaux. En outre, les chansons pourraient avoir un effet bénéfique sur l’individu, agissant sur son humeur et sa physiologie plus efficacement que les mots, que ce soit pour stimuler, apaiser ou améliorer la forme physique. À l’évidence, la musique a une utilité sociale notable et régule les comportements.

La musique a été accusée de tous les maux et parée de tous les bienfaits. En 1871, dans La filiation de l’homme, Charles Darwin écrivit que la prédilection de l’homme pour la musique « doit être classée parmi les facultés les plus mystérieuses dont nous ayons été dotés ».

La musique déclenche des émotions

C’est peut-être parce qu’elle « synchronise les affects » que la musique est presque toujours une expérience collective. Dans la plupart des sociétés humaines, on s’assemble pour chanter, danser et jouer d’un instrument.

La musique renforce la cohésion sociale, peut-être en créant des connexions empathiques entre les membres d’un groupe : on se rassemble pour éprouver et partager les mêmes émotions.

Elle crée des liens sociaux

La musique produit des effets sur les groupes, parce que dès qu’on entend une mélodie, on peut s’y associer. Le rythme d’une mélodie servirait de ciment social en tissant un lien physique.

Tout se passe comme si, en entendant de la musique, notre cerveau se tournait vers l’autre. La musique contribuerait à tisser des liens sociaux comme les hymnes le font à l’échelle des nations.

La musique est généralement une activité sociale. Quand les gens font ou écoutent de la musique, ils communiquent et coopèrent ; ils pratiquent une activité sociale, ce qui est évidemment très important pour l’espèce humaine.

La musique est aussi profitable sur le plan individuel : elle a des effets physiologiques positifs, améliorant le bien-être mental et physique. Des études révèlent que la musique entraînante, tendue ou excitante stimule celui qui l’écoute, en enclenchant un comportement classique dit de «combat ou de fuite». Les fréquences cardiaque et respiratoire augmentent, l’auditeur peut se mettre à transpirer, de l’adrénaline est libérée dans son sang. La musique amorce les systèmes physiologiques nécessaires aux activités qui requièrent beaucoup d’énergie.

La musique détend et améliore l’humeur

Nous ne pouvons pas vivre sans musique ; elle module nos humeurs, nos angoisses, nos souffrances et nos joies. Avec tous ses effets positifs, la musique participe au bien-être individuel, au lien social et nous aide à apprécier l’instant présent. Pour O. Sacks : « La musique est le moyen le plus direct et le plus mystérieux d’évoquer et de transmettre des sentiments. C’est une façon de connecter sa conscience à celle d’autrui. »

UNE GRANDE AVENTURE HUMAINE CETTE SEMAINE À SAINT-MARTIN

Des fans de musique venus de tous les horizons, avec des cultures et des langues différentes, se retrouvent cette semaine dans notre petit coin de paradis pour partager leur passion: la musique !

Cette belle aventure humaine est aussi l’un des objectifs du SXM Festival.