40ème édition de la Heineken Regatta : Quatre jours de régates et de fêtes intenses !

Le rideau est tombé sur la 40ème édition de la Sint Maarten Heineken Regatta dimanche dernier. Près de 150 voiliers, dont plusieurs multicoques, ont participé à quatre jours de course très intenses. Le X-402, Myxy, de Grande-Bretagne a été nommé le bateau le plus performant de cette édition anniversaire.

La directrice du bureau du tourisme de Sint Maarten, May Ling Chun, a remis la Sint Maarten Coupe à James Barker et à l’équipage pour avoir dominé le groupe 5 de la Caribbean Sailing Association. Myxy est arrivé en tête de la première course avec Absolute Properties, un J 30 d’Antigua et a remporté les autres épreuves. Les nombreuses remises de prix ont eu lieu au Regatta Village à Princess Port de Plaisance.

Le réalisateur Chun a également remis la Coupe Columbus du meilleur bateau sans équipage à Maguy-Baltics 1, vainqueur de Bareboat 3.

• Les résultats dans les différentes catégories :

CSA Ocean Racing 1

« Cette année, la course a été très compétitive», a noté l’un des fondateurs de la régate, Robbie Ferron. Dans la catégorie CSA Ocean Racing, qui comptait sept pilotes Volvo I Love Poland, une Volvo 70 et Grace O’Malley ont terminé le niveau de régate a égalité de points.

CSA Ocean Racing 1

Le bateau français Palanad, un Class 40, est parti lentement avec une deuxième place dans la première course et une troisième dans la seconde. Palanad s’est emparé de la première place dans les quatre courses suivantes pour gagner la classe.

CSA Sportboat 1

L’ancien commodore de St. Maarten Yacht Club Ian Hop Ross a pris la première place dans CSA Sportboat 1 avec son Melges 32 Kick ‘em Jenny 2. Taz d’Antigua a terminé deuxième.

Le CSA Waterboat 2

Team Island Water World, piloté par Frits Bus, a également commencé la régate lentement. Les Melges 24 enregistrent trois secondes places avant de disputer les quatre dernières courses pour gagner la classe.

FKG avec Andrea Scarabelli a terminé deuxième et Island Water World 2, un autre Melges 24 a terminé troisième.

CSA 1

Fra Diavolo, un Mylius 60 battant pavillon italien, a remporté le CSA 1. Umiko, un Swan 80, de Grande-Bretagne, a terminé deuxième.

CSA 2

Scarlet Oyster a commencé la régate avec trois premières places. L’Oyster 48 de Ross Applebey s’est ensuite classé troisième, deuxième, premier et enfin deuxième pour gagner la classe avec un seul point d’avance. Duantless, un Beneteau First 47.7 a terminé deuxième.

CSA 3

Spike, un J111 et Liquid, un J 122 ont terminé la régate à égalité de points en CSA 3. Touch2Play Racing a terminé troisième.

CSA 4

Solstice, le J 105 des États-Unis a remporté CSA 4. Solstice a également commencé lentement avec une deuxième et une quatrième place.

L’équipage de Jordan Mindich a ensuite enchaîné trois premiers et deux secondes places pour la victoire. Sang Neuf, un J 109, a terminé deuxième et à un point de la troisième, Maelia CERAC Antilles.

CSA 5

Myxy a remporté le CSA 5. Avanti Hanse 43 des États-Unis finit deuxième.

Multicoque 1

Arawak a remporté le multicoque 1 par un seul point. La deuxième place revient à Ineffable, un trimaran Rapido 60.

Le discours de la classe était le trimaran français Ultim ‘Emotion 2. Le speedster d’Antoine Rabaste a survolé l’île en moins de 2 heures 45 minutes 48 secondes pour terminer avec près de 50 minutes d’avance sur tout le monde.

Multicoque 2

Ian Martin sur son Leopard 45, Spellbound, a remporté les grands honneurs en multicoque classe 2. Le Leopard 50 La Novia a terminé deuxième.

Bareboat 1

Eric Stallings naviguant Kadans-Heinefish a remporté Bareboat 1 sur un SO 509.

Bareboat 2

Duco Kriele sur Safran-Noor (d) Mannen un OC 46 a remporté la Bareboat 2 avec seulement un point d’avance sur seul point Maxim Nemchenko à Ananda SO 46 .

Bareboat 3

Christian Heinritz sur Maguy, un OC 45 a réalisé une régate presque parfaite. L’équipe a remporté cinq premières places et une seconde. L’ancien commodore du St. Yarten Yacht Club Tom Pas a couru sur un OC 45, Tonic III, et s’est placé 13ème dans la classe.

Bareboat 4

Dmytro Pototskyi sur un Sun Odyssey 519 a remporté Bareboat 4 avec quatre premières places et deux secondes.

Island Time

Jason Calianos a remporté le Island Time, également connu sous le nom de Fun Class. A bord d’un Bavaria Cruiser 45, Parceira, l’équipe a brillamment gérer les différentes régates.

Norbert Hoessermann sur un Hanse 470 a terminé deuxième. Robbie Ferron sur Bunglebird, un Nonsuch 33 a terminé quatrième.

12 mètres

Trois 12 mètres ont également concouru dans leur propre classe. Stars and Stripes a pris la première place et a été suivi par Canada II et True North IV. _AF