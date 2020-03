Sint Maarten (Coronavirus) : Silveria Jacobs, Premier ministre, s’adresse à la population

Habitants de Sint Maarten, je m’adresse à vous, en tant que Premier ministre et président du COU (Centre des Opérations d’Urgence), dans cette mise à jour officielle concernant la préparation, la prévention, l’atténuation et l’intervention du COVID-19 du gouvernement de Sint Maarten. Notre priorité reste d’éduquer la population et d’assurer la protection et la sensibilisation de nos fronts en contact permanent avec le public.

COVID-19 est une crise sanitaire mondiale, qui affecte des pays du monde entier. En tant que tel, Sint Maarten, bien que n’ayant aucun cas probable ou confirmé à ce jour, le 6 mars 2020, évalue en permanence et examine nos niveaux de préparation afin de pouvoir contenir la propagation si un cas était identifié.

Afin d’atténuer davantage l’exposition de Sint Maarten au virus COVID-19, après consultation des membres du COU, il a été déterminé que la mise en œuvre de restrictions de voyage est une mesure appropriée à l’heure actuelle. De telles restrictions de voyage ont été communiquées via TIMATIC, qui informe les compagnies aériennes des restrictions de voyage. Tous les «passagers et membres d’équipage» voyageant à Saint-Martin qui ont visité au cours des 14 derniers jours les villes et / ou pays de Chine (République populaire), Hong Kong, Iran, Italie, Japon, Corée du Sud et Singapour, ne sont pas autorisés à transiter ou à entrer à Sint Maarten.

Laissez-moi être clair. Cette restriction de voyage ne s’applique pas aux ressortissants du Royaume des Pays-Bas, qui comprend les Pays-Bas, Saint-Martin, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba et Saint-Eustache. Cela ne s’applique pas non plus aux résidents de Sint Maarten. Cela permet un premier niveau de contrôle des passagers avant l’enregistrement pour se rendre à Sint Maarten.

Le département d’immigration de St. Maarten effectuera un deuxième contrôle à l’arrivée. Ils utiliseront des questions clés pour vérifier si des visiteurs ou des résidents se sont rendus dans des zones où le taux d’infection est élevé au cours des 14 derniers jours. Les passagers identifiés comme ayant voyagé depuis ces zones dans les 14 jours, recevront un signet contenant des informations clés sur ce qu’il faut faire dans le cas où ils pourraient commencer à ressentir / développer des symptômes associés au virus COVID-19.

Les protocoles établis concernant les voyages en croisière continueront également d’être strictement appliqués afin de protéger la sécurité et la sûreté de nos résidents. En plus de maintenir notre bonne réputation en tant que destination sûre et viable pour nos visiteurs, ce qui est important pour la prévention, l’atténuation et la réponse au virus COVID-19. Ces mesures sont jugées nécessaires même si nous nous efforçons d’accroître notre capacité à relever efficacement les défis qui se poseraient si des cas étaient identifiés.

En raison de la capacité limitée de notre centre médical, davantage d’options pour les espaces de quarantaine et d’isolement ont été identifiées afin d’augmenter la capacité de pouvoir fournir de bons services médicaux dans un environnement sûr et contrôlé avant une éventuelle épidémie.

Par le biais du Département du BAK (Département de l’intérieur et des relations avec le Royaume), sous la tutelle du Ministère des affaires générales, une assistance internationale sous la forme d’un soutien technique pour nos responsables de la santé est organisée par l’OPS, l’UNDAC, ainsi que nos collègues du royaume. D’autres flux arrivent également à bord. Notre coopération avec les autorités de Saint-Martin est également en cours et nous nous sommes engagés à nous réunir une fois par semaine pour mettre à jour et cimenter tout nouvel accord nécessaire pour atténuer collectivement la propagation de ce virus sur notre belle île.

Pour faire le point sur notre département des services de prévention collective : les formations se sont poursuivies la semaine dernière à l’aéroport international Princess Juliana, les bénévoles et les travailleurs de Heineken Regatta, les commissions scolaires et une session d’information seront prévues pour les parents dans les semaines à venir. La Croix-Rouge organisera des séances de formation sur les bonnes techniques d’hygiène et de lavage des mains dans les écoles la semaine prochaine.

En tant que Premier ministre, je voudrais encourager nos concitoyens et nos visiteurs à rester calmes, à rester informés et à être prêts car les pays du monde entier sont actuellement déjà touchés ou prévoient l’être dans un proche avenir. Sint Maarten ne fait pas exception, et en tant que tel, nous devons continuer à être préparés et à prendre toutes les mesures nécessaires pour être prêts à faire face au virus covid-19.

Les Services de prévention collective (CPS) rappellent par la présente à la population générale que nous devons intensifier nos étiquettes de lavage des mains, de toux et d’éternuements afin de prévenir la propagation de COVID-19. Le grand public ainsi que nos visiteurs sont encouragés à suivre régulièrement les mises à jour via des sources d’informations reconnues et crédibles. Les annonces publiques se poursuivront sur toutes les stations de radio. Les panneaux d’affichage numériques auront des messages ainsi que la presse écrite. Pour plus d’informations, appelez le numéro d’urgence suivant 914 du Service de prévention collective (CPS).

Suivez notre gouvernement Radiostation – 107.9FM. Pour obtenir des informations officielles, des déclarations et des nouvelles ou visitez le site Web du gouvernement à l’adresse www.sintmaartengov.org/coronavirus et notre page Facebook: Gouvernement de Sint Maarten.

En tant que Premier ministre, je souhaite nous encourager tous à rester déterminés à préparer ce qui va arriver. Tout comme nous nous préparons chaque année pour les saisons des ouragans. La connaissance, c’est le pouvoir ! Il est important de s’informer tous les jours. Assurez-vous aussi d’avoir une trousse médicale qui peut subvenir aux besoins de votre famille pendant au moins 14 jours.

_Government of Sint Maarten