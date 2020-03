Omnisport : Un sol de jeu en PVC installé sous le dôme du stade Jean-Louis Vanterpool

La Collectivité de Saint-Martin a équipé les terrains de Basket-Ball, Volley-Ball et Hand-Ball d’un sol de jeu en PVC grâce à un généreux don de la ligue de Volley-Ball des Iles du Nord.

Ce matériel a été installé, le week-end dernier, et permet à nos jeunes sportifs d’en profiter pleinement. La Collectivité complètera le dispositif avec le marquage de lignes de jeu très prochainement.

La Collectivité de Saint-Martin et ses élus souhaitent remercier la Ligue de Volley-Ball des Iles du Nord pour ce don utile pour les associations sportives et leurs joueurs, et espère que ce matériel permettra de multiplier les rencontres sous le dôme du stade Vanterpool. Il est demandé aux utilisateurs de cette infrastructure d’en prendre le plus grand soin.