SOCIÉTÉ : La CCISM lance la Semaine des Artistes du 11 au 15 avril 2023

Face au manque d’accompagnement des artistes sur le territoire, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) organise la Semaine des Artistes du 11 au 15 avril prochains afin d’informer les personnes concernées de leurs droits, d’identifier leurs besoins et de leur permettre de rencontrer des professionnels du secteur.

La Semaine des Artistes est portée par Luciana Raspail, responsable administrative à la CCISM et en charge de l’organisation de cet évènement dont le programme s’avère aussi riche que complet : rendez-vous personnalisé, réunions d’information, ateliers et table ronde. En 2022, quatre-vingt-quinze artistes du territoire ont exprimé leur besoin d’accompagnement auprès de la CCISM. En partant de ce constat, la CCISM a imaginé le concept de la Semaine des Artistes en mettant en place des actions pour leur permettre d’exercer leur activité avec un message fort : « Il est possible de vivre de son art ». Toujours en 2022, Julien Bataille, directeur de la CCISM, et un élu de la Collectivité se sont entretenus avec les représentants de la Maison des Artistes, association basée à Paris et créée en 1952 dans un esprit de solidarité et d’entraide pour les artistes-auteurs des arts visuels, graphiques et plastiques. Lors de cet échange, un partenariat a été acté entre les deux parties afin d’organiser des sessions d’information pour les artistes saint-martinois. Ce sera inédit pour la Maison des Artistes qui effectuera son premier déplacement officiel dans les Antilles, avec Saint-Martin en tête de liste. Le service culturel de la Collectivité s’associe à l’évènement, ainsi que Art For Science qui proposera une conférence le 15 avril, détaillée dans une prochaine édition, ainsi que l’association La Condamine, communauté solidaire également basée à Paris réunissant plus de 1500 artistes-entrepreneurs qui développent ensemble des solutions innovantes pour que chacun vive de son art. La Semaine des Artistes de la CCISM, c’est cinq jours dédiés à l’accompagnant de l’activité d’artiste avec des ateliers sur la création d’un curriculum vitae d’artiste, l’animation des réseaux sociaux, la recherche de clients à l’international, ou encore une table ronde avec des plasticiens, des artistes, des agents du service culture, des chorégraphes, toutes catégories confondues. L’évènement est accessible à toutes et tous, gratuitement. Les inscriptions aux différentes activités figurant au programme sont d’ores et déjà ouvertes. La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a également été conviée à participer à la Semaine des Artistes de la CCISM, ainsi que le service intermittent du spectacle de Pôle Emploi. L’appel est donc lancé aux artistes saint-martinois : RDV du 11 au 15 avril à la CCISM. Retrouvez le programme complet sur notre version numérique. _Vx

Infos : 05 90 27 91 51 – info@ccism.com – www.ccism.fr

