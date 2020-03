Coronavirus : La COM a réuni une cellule de crise

Au regard des risques de propagation du Coronavirus au plan mondial et des mesures sanitaires qui relèvent de l’Etat, la Collectivité de Saint-Martin a réuni une cellule de crise, ce dimanche 1er mars, autour du Président Daniel GIBBS, pour mettre en place des mesures préventives au sein de la Collectivité, des établissements et des réfectoires scolaires, à compter du lundi 2 mars.

La Collectivité de Saint-Martin et sa Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS) ont pris les mesures suivantes, en lien avec le vice-recteur Michel Sanz, pour les élèves et les personnels basés dans les établissements de Saint-Martin.

Dès lundi, des lotions hydroalcooliques seront mises à disposition dans les établissements et dans les restaurants scolaires à la diligence des directeurs et chefs d’établissements, afin que les élèves et les personnels puissent se laver et se désinfecter les mains régulièrement, comme préconisé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Les élèves de maternelle seront accompagnés par les personnels de l’éducation nationale et de la Collectivité qui seront chargés de vérifier ces gestes élémentaires d’hygiène. Au-delà des mesures prises par la Collectivité, il appartient à chacun d’entre nous de prendre les précautions nécessaires, notamment en donnant aux enfants les moyens de se désinfecter les mains individuellement.

La Collectivité de Saint-Martin installera également des solutions hydroalcooliques dans ses lieux d’accueil des publics. Il est rappelé que des mesures de prévention sanitaire sont également prises selon des protocoles bien précis établis avec les services de l’Etat, au port de Galisbay et à l’aéroport de Grand Case.

Si pour le moment l’Agence régionale de santé a confirmé trois cas à Saint-Barthélemy (dont deux porteurs sont confinés à l’hôpital de Saint-Martin), il convient de rester pragmatique et rationnel et de prendre toutes les précautions nécessaires et de respecter les mesures de prévention telles que formulées par l’Agence Régionale de Santé (se laver les mains régulièrement, éviter les accolades et de se serrer la main, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs en papier jetables, sachant que le port du masque en l’absence de maladie n’est pas utile).

La responsabilité de chacun est engagée, nous appelons la population à rester à l’écoute des informations officielles transmises par l’Agence Régionale de Santé.