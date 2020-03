Coronavirus : Trois cas confirmés dans les îles du Nord

Trois cas de COVID-19 ont été confirmés comme positifs dans les îles du Nord par le laboratoire Pasteur de la Guadeloupe qui est à présent en mesure de faire les analyses. Il s’agit d’un résident de Saint Barthélemy et de ses parents venus en visite, indique l’ARS dans un communiqué de presse.

Le résident de Saint-Barthélemy se trouve actuellement confiné à son domicile avec une surveillance quotidienne. Son état de santé n’est pas inquiétant.

Ses parents se trouvent en isolement à l’hôpital de Saint-Martin et sont suivis de près. Leur état de santé n’est pas inquiétant.

Des prélèvements sur les personnes ayant été en contact sont en cours d’analyse ou de réalisation. Il existe, par ailleurs, deux autres cas possibles avec un couple de résidents à Saint-Martin rentrés de vacances dans l’Oise. Leurs prélèvements sont en cours de traitement.

A ce jour, il n’y a pas de cas possibles ou de cas confirmés en Guadeloupe. Cependant, comme l’a indiqué le directeur général de L’OMS, « le virus n’a plus de frontières » et le risque potentiel d’avoir des cas partout dans le monde est très élevé. Il est à noter que la possibilité la plus forte d’entrée du virus en Guadeloupe est l’arrivée de personnes asymptomatiques, soit en visite, soit de retour à domicile et qui ne déclareront l’infection que quelques jours plus tard.

C’est la raison pour laquelle la stratégie de lutte contre cette infection est l’information sur les comportements à adopter lorsque les symptômes se déclarent (appeler le 15, s’isoler, avoir le moins de contacts possibles avec ses proches, porter un masque lorsqu’on est malade), le prélèvement et l’analyse lorsque le cas est classé comme possible par le SAMU et/ ou les infectiologues ; et enfin la prise en charge adapté à chaque cas.

Ce qui favorise la propagation, ce sont des contacts de moins d’un mètre cinquante pendant une durée d’au moins dix minutes mais surtout la contamination par les mains. En effet, les mains sont portées au visage en moyenne toutes les minutes et favorisent l’entrée du virus par les yeux, le nez, la bouche.

Ainsi, pour éviter la propagation, il faut absolument éviter de s’embrasser pour se dire bonjour, éviter de se serrer les mains, se laver les mains toutes les heures au moins, utiliser des solutions hydro-alcooliques, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs en papier jetables. Le port du masque en l’absence de maladie n’est pas utile car ce sont surtout les mains

qui sont porteuses du virus. Les masques sont utiles pour les personnes malades lorsqu’elles sont en présence d’autres personnes et pour les personnels soignants qui sont en contact étroit avec les malades.

Un bulletin d’information quotidien sera diffusé à la presse et aux élus pendant toute la durée de l’épidémie.