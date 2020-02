Sint Maarten (Faits divers) : Le corps sans vie d’un SDF retrouvé devant un supermarché

Le mardi 25 février dernier, aux alentours de 10 heures, le central téléphonique de la police a reçu un appel d’un supermarché situé à Dutch Quarter, signalant la présence d’un homme allongé devant l’établissement, ne montrant aucun signe de vie.

Arrivés rapidement sur place, les policiers et les ambulanciers ont trouvé le corps d’un homme recouvert d’un drap. Appelé également sur les lieux, le médecin n’a pu que constater le décès et a conclu que l’individu était décédé de causes naturelles durant son sommeil.

D’après les informations recueillies sur les lieux, les policiers ont été informés que le défunt était sans abri et dormait régulièrement à l’endroit où il a été trouvé.

Le corps, dont l’identité n’a pas encore été dévoilée par les policiers, a été transporté dans l’une des chambres funéraires de la partie hollandaise. _AF