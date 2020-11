Environnement : Le Parlement de St Maarten vote l’interdiction des sacs et pailles en plastique

Le 3 novembre dernier, le Parlement de Sint Maarten a voté à l’unanimité le projet d’ordonnance relative à l’interdiction de sacs et pailles en plastique à usage unique ainsi que du polystyrène sur son territoire.

L’ordonnance vise à modifier la General Police Law (code des infractions policières) en introduisant une amende de 1 000 NAF (555 dollars) et une peine d’emprisonnement de six mois pour non-respect de cette obligation.

Le projet de loi doit encore être validé par le conseil des ministres. La loi doit également être validée par le gouverneur de Sint Maarten avant de pouvoir entrer en vigueur. La date d’application n’a cependant pas encore été révélée.

Cette loi est à l’initiative de Sarah Wescot-Williams qui avait présenté une première ébauche en août 2018. Le mois dernier, le gouvernement de Sint Maarten avait contacté Pascale Laborde, la conseillère territoriale en charge de l’environnement, pour avoir des précisions quant à la loi française et adapter son texte en conséquence, l’objectif étant d’harmoniser les mesures réglementaires des deux côtés de l’île. En France, y compris à Saint-Martin, les sacs en plastiques sont déjà interdits. Début 2021 le seront aussi les cotons-tiges, couverts, assiettes et pailles en plastique.

Pour rappel, la COM et le gouvernement de Sint Maarten mènent actuellement une campagne commune de sensibilisation et d’information sur la protection de l’environnement.

(soualigapost.com)