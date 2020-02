Carnaval 2020 // Parade des Enfants : Un festival de couleurs dans les rues de Marigot…

Les grandes festivités carnavalesques 2020 de Saint-Martin ont débuté, dimanche dernier, dans les rues de Marigot par la traditionnelle parade des enfants. Un défilé haut en couleurs qui a conquis les nombreux spectateurs massés tout au long du parcours !

C’est avec fierté et enthousiasme que les élèves des écoles élémentaires, Hervé Williams, Amélie Lédée, du collège de Quartiers d’Orléans et de l’association « Tournesol » ont arboré leurs plus beaux costumes devant un public conquis du spectacle proposé par ces jeunes carnavaliers.

Chapeaux bas à vous les jeunes mais aussi aux écoles, associations, enseignants, parents et aux nombreux bénévoles qui s’investissent pleinement pour la réussite de cet évènement incontournable de la « Friendly Island ». _AF

Le programme à venir :

• Samedi 22 février

Jump Up du Matin du J’Ouvert – Marigot 5h00

Élection de Miss Reine du Carnaval Junior – Port de Plaisance 15h00

Élection de Miss Reine du Carnaval Senior – Port de Plaisance 20h30

• Dimanche 23 février

Grande Parade des Adultes – Marigot

• Lundi 24 février

Concert We Showdown III – Marigot – Front de Mer 20h00

• Mardi 25 février

Grande Parade du Mardi Gras – Marigot 14h00

• Mercredi 26 février

Fermeture Dernier Tour de Piste / Last Lap “Jump Up” Marigot 20h00