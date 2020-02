JUSTICE : Dispute violente à cause d’un sandwich

Elle s’était acheté un sandwich et était rentrée à la maison. Plus tard, son compagnon tente de prendre le sandwich quand elle lui dit non. S’en suit une dispute violente. L’homme va plaquer le pain sur le visage de son amie, puis les mettre des coups de poing dans le cou et lui arracher le piercing qu’elle a dans le nez et une boucle d’oreille.

Elle a déposé plainte contre son compagnon qui était convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Martin le 13 février.

A la barre, la victime a expliqué qu’elle n’avait pas voulu qu’il prenne son sandwich car elle l’avait payé et qu’il ne participait aux frais de la maison. Lui a assuré qu’il n’avait pas fait exprès de lui arracher son piercing.

Le tribunal a condamné l’individu à une peine de quatre mois de prison avec sursis, soit quatre de moins que ce qu’avait requis le parquet. (soualigapost.com)