Echecs / Et de quatre pour Avalon Washington !

Dimanche dernier au restaurant La Main à La Pâte à La Marina Royale a revêtu un caractère international avec des Français, Allemands, Américains, Portugais et nos voisins de Sint Maarten.

Avalon WASHINGTON n’a pas fait dans les détails en remportant ses sept parties et donc son 4ème tournoi consécutif. Pourtant il a eu une forte opposition à la 3ème ronde avec le second, le jeune allemand Paul-Oliver KRANZ, 14 ans, qui n’a pas su profiter de ses avantages de temps et de position à la mi-partie. Une petite inattention et le retournement de situation a été brutal. Entraîné par Jef Follner, Paul-Oliver n’as que 10 mois de pratique réelle et pourrait bien remporter un tournoi prochainement. Il a battu de nombreux adultes, notamment le 3ème, Yashwant VASWANI, qui a signé néanmoins un bon retour en forme.

Merci aux sponsors : Ergos, la Boutique du Tabac, Tropicana, Dauphin Telecom, Sxm Copieur, Donuts Dream et Jet Paradise.

Le classement :

1. WASHINGTON Avalon 7 points, Prix Dauphin Telecom

2. KRANZ Paul-Oliver 5½, Prix SXM Copieur

3. VASWANI Yashwant 5, Prix Donuts Dream

4. PAIN Ludovic 4½, Prix Jet Paradise

5. JOWETT Ormond 4,24 Prix Tropicana

6. RICHINSIN Jules 4,23 Prix Ergos

7. GIPSON Gregory 4,22

8. BOUTTEFROY Bastien 4,17

9. SPIRTA Boris 3,28

10. CORREIA Filipe 3,22

11. BERDIER Sylvain 3,21

12. WALDRON James 3,20

13. KLEINTEICH Volker 3,16

14. NOYAU Alain 2,19

15. MARSH Antony 1,22

Etc…