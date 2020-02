Football (Coupe de Noël) : Junior Stars vainqueur au bout du suspense

Les passionnés du ballon rond à Saint-Martin ont assisté à une très belle rencontre vendredi dernier au stade Jean-Louis Vanterpool à l’occasion de la finale de la Coupe de Noël qui a vu la victoire de Junior Stars au bout du suspense.

L’affiche de cette finale opposait Junior Stars au FC Flamingo. Tout au long du temps réglementaire, les deux formations ont proposé un jeu séduisant à suivre.

A l’issue des 90 minutes, les vingt-deux acteurs n’ont pas réussi à se départager (1-1).

Il a donc fallu avoir recours à la séance fatidique des tirs au but pour connaître le vainqueur. Et à ce petit jeu là, ce sont les joueurs du Junior Stars qui se sont montrés les plus adroits.

Bravo au Junior Stars mais aussi au FC Flamingo qui n’a pas démérité. _AF