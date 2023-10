GOLF : ST MAARTEN OPEN 2023 LES RÉSULTATS

Vendredi soir, le cocktail d’inauguration se tenait au Sunset à Beacon Hill, et permettait à la soixantaine de participants de récupérer les dernières infos sur le déroulement de la compétition.

La pluie était continue et les prévisions météo pour les 2 jours n’étaient pas bonnes. La S.M.G.A (St Maarten Golf Association) s’attendait au pire pour la bonne tenue de son «Open» annuel.

Samedi matin à l’heure des premiers départs, des orages avec éclairs venaient confirmer ces doutes. Et puis, quelques dizaines de minutes plus tard, comme par miracle, les orages se sont tus, les pluies ont cessé et les joueurs ont pu s’élancer sur le parcours avec «seulement» 30 minutes de retard. Saint-Martin était surmonté par une oasis de beau temps, disons plutôt de «non-pluie» contrairement aux jours et aux nuits précédents. Le soleil a même fait son apparition au jours de la journée. Cette situation incroyable qui a contredit toutes les prévisions a permis à cette première journée de l’Open de Golf de St Maarten 2023 d’être menée à son terme. Toutes les joueuses et joueurs ont pu effectuer leur 18 trous du parcours de Mullet Bay, reverdi comme jamais.

Tout le monde rentrait à la maison avec l’envie de mieux faire le lendemain dimanche si le temps le permettait car les prévisions n’étaient pas non plus joyeuses pour ce 2ème jour.

La pluie était très forte en fin de nuit et le parcours inondé vers 6h dimanche mais une nouvelle fois les précipitations se sont arrêtées quelque temps avant les premiers départs programmés à 7h… Difficile à comprendre mais tant mieux pour l’évènement et les participants.

La 2ème journée a elle aussi pu être menée à son terme et en fin de journée tout le monde se retrouvait chez «Tortuga» à Maho pour le palmarès et la remise des prix dans une belle ambiance comme à chaque tournoi.

RESULTATS ST MAARTEN OPEN 2023

Série Champions: 1er brut : Wilston Charles, 2e brut : Charles Blake, 1er net : Christopher Gibbons, 2e net : Rodney Tackling

Men 1ère série : 1er brut : Kit Lee, 2e brut : Jesus Rivera, 1er net : Andy Holmes, 2e net : Emmanuel Garcia

Men 2e série : 1er brut : Alexandre Bourdon, 2e brut : Marc Iersel van, 1er net : Steve Carty, 2e net : Thomas Zorn

Senior 1ère série : 1er brut : Yannick Cazemajou, 2e brut : Jean Paul Clerc, 1er net : Ludovic Brun, 2e net : Ivan Havertong

Senior 2e série : 1er brut : Sam Bashir, 2e brut : James Park, 1er net : Herve Thibaudeau, 2e net : Lester Samuel

Super Senior 1ère série : 1er brut : Marc Grenouilleau, 2e brut : Yawo Nyuiadzi, 1er net : Tony Lake, 2e net : Jean-Marc Greaux

Super Senior 2e série : 1er brut : Lal Baharani, 2e brut : Glenford Gumbs, 1er net : John Richardson

Ladies : 1er brut : Bouille Anne Marie, 2e brut : Gibbons Marie, 3e brut : Tinitali, Oli, 1er net : Le Senechal Nathalie, 2e net : Marzi, Jenny, 3e net : Brun, Alina

Légende photo : Wilston Charles d’Antigua reçoit son trophée. Plus de photos de l’évènement dans notre édition de vendredi

La SMGA remercie tous les participants et les sponsors et vous donne rendez-vous pour le St Maarten Open 2024.

Pour plus d’information sur le golf : stmaartengolf@gmail.com (SMGA dutch side) et tamarinsgolf@gmail.com (partie française)

