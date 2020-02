Météo : 2,5 fois plus de pluie que la normale le mois dernier

Il a plu 2,5 fois plus que la normale le mois dernier à Saint-Martin, soit un total de 139 mm de précipitations relevé par Météo France. En janvier 2019, il n’avait plu que 31,6 mm. La dernière fois qu’il avait beaucoup plu, c’était en octobre (147 mm) et juillet (167,9 mm).

Le mois dernier Météo France a compté 17 jours de pluie, le nombre de jours maximum en un mois qu’il avait plu en 2019 était de 14 en septembre et juillet.

Côté températures, la moyenne la plus basse est estimée à 23,7 °C et la plus haute à 28°C en janvier.

Cependant Météo France prévoit pour les Antilles un déficit de pluie de février à avril. «La saison sèche -appelée carême- risque de connaître pour la seconde année consécutive un déficit de pluie par rapport aux normales (la pluviométrie ayant été déjà déficitaire en 2019). Ce qui n’exclut pas le passage de front pluvieux en provenance d’Amérique du Nord. Mais il est probable que les petites averses passagères véhiculées par les alizés soient insuffisantes et que les îles connaissent certaines difficultés au fil des mois, même si l’on ne s’attend pas à de longues périodes sans pluie. Les alizés, circulant sur un océan plus chaud, maintiendront des températures plus élevées que les normes saisonnières (aussi bien en journée que la nuit)», indique Météo France Antilles-Guyane (Soualigapost.com)